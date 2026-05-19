Ο Κάρλος Αλκαράθ με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόφασή του να μην αγωνιστεί και στο Wimbledon, εξ αιτίας του τραυματισμού στον καρπό.

O Κάρλος Αλκαράθ μετά το επερχόμενο Roland Garros θα απουσιάσει και από το Wimbledon, που ξεκινά στις 19 Ιουνίου στο Λονδίνο.

Ο τραυματισμός στο δεξιό καρπό συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον 23χρονο Ισπανό, ο οποίος με ανάρτησή του την Τρίτη (19/5) ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει στο Wimbledon.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός παίκτης, απέσυρε τη συμμετοχή από το τουρνουά του Queen's και το Wimbledon, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να επιστρέψει στους αγώνες μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο Αλκαράθ πληρώνει την επιβάρυνση από τους συνεχείς αγώνας και την απόφαση να αγωνιστεί στη Βαρκελώνη δύο ημέρες μετά τον χαμένο τελικό από τον Γιάνικ Σίνερ στο Μόντε Κάρλο.

Μετά τη νίκη επί του Φινλανδού, Ότο Βιρτάνεν στον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά της Βαρκελώνης, ο Αλκαράθ είδε το πρόβλημα στον καρπό να μεγιστοποιείται, με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί στον αγώνα με τον Τόμας Μάχατς κι από τις 15 Απριλίου δεν έχει αγωνιστεί ξανά.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G May 19, 2026

«Η αποθεραπεία μου πηγαίνει πολύ καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμη έτοιμος να αγωνιστώ και γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθώ από τη σεζόν στο γρασίδι, στο Queen’s και στο Wimbledon. Είναι δύο τουρνουά πραγματικά ξεχωριστά για μένα και θα μου λείψουν πολύ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό", έγραψε στη δημοσίευσή του ο Αλκαράθ.

Κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam, ο Αλκαράθ έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο Wimbledon, το 2024 και το 2024.

