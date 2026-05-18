Roland Garros: Στον δεύτερο προκριματικό γύρο ο Σακελλαρίδης
Έπειτα από την Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο ταμπλό γυναικών, ο Στέφανος Σακελλαρίδης προκρίθηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Roland Garros. Πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-6, 6-4, 7-5 του Σο Σιμαμπουκούρο, κάνοντας μία μεγάλη ανατροπή απέναντι στο Νο.2 του ταμπλό.
Το ματς δεν ξεκίνησε καλά για τον 21χρονο τενίστα. Ο Σακελλαρίδης έμεινε πίσω με δύο breaks και είδε τον αντίπαλό του να κατακτά το πρώτο σετ με 6-2. Στο δεύτερο σετ, ο Έλληνας βρήκε καλύτερο ρυθμό τον οποίο του διέκοψε η βροχή. Έπειτα την επιστροφή των δυο στο court, ο νεαρός τενίστας πίεσε με το σκορ στο 5-4 και εν τέλει έφτασε στην ισοφάριση (6-4).
Στο τρίτο σετ, ο Σακελλαρίδης μπήκε καλύτερα. Βρήκε break πολύ γρήγορα (3-1) και στο 8ο game σέρβιρε για να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη. Ο Σιμαμπουκούρο έκανε το break και έμεινε στο σετ και στη συνέχεια ισοφάρισε (5-5). Όμως σε εκείνο το σημείο ο Έλληνας τενίστας έκανε σερί 2-0 games και με σκορ 7-5 έκλεισε το σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη.
Επόμενος αντίπαλος του υψηλόσωμου τενίστα είναι ο Μάρκο Τσετσινάτο
