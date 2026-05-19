Το Gazzetta παρεθέτει τις προτεραιότητες του Big 4 της Stoiximan Super League ενόψει της ερχόμενης μεταγραφικής περιόδου.

Η Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με θριαμβεύτρια την ΑΕΚ πλέον μπαίνουμε στην πιο... καυτή εποχή του χρόνου. Τη μεταγραφική περίοδο!

Τα «σενάρια» έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και φυσικά στις ομάδες οι μεταγραφικές «μηχανές» δεν κλείνουν ποτέ, καθώς πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση, ώστε οι ομάδες να είναι έτοιμες για τις απαραίτητες προσθήκες εντός χρονοδιαγράμματος.

Τo Gazzetta σας μεταφέρει τις βασικές μεταγραφικές ανάγκες των ομάδων του εγχώριου «Big 4» και τις θέσεις που... ψάχνονται στην αγορά.

ΑΕΚ: Οι 3+1 προσθήκες

Για την ΑΕΚ τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μια σημαντική βάση από τη φετινή εξαιρετική της πορεία και χρειάζεται στοχευμένες βελτιωτικές προσθήκες. Όπως προσδιόρισε και ο Σέρβος τεχνικός μετά το ματς με τον Ολυμπιακό «θα κάνουμε 3 με 4 μεταγραφές».

Αρχικά, στη θέση του τερματοφύλακα ο Δικέφαλος έχει την τύχη να έχει τον (ίσως) κορυφαίο της σεζόν, Στρακόσα, και από πίσω του μια εναλλακτική υψηλότατου επιπέδου, όπως είναι ο Μπρινιόλι. Στην άμυνα με δεδομένο πως ο Γκεοργκίεφ θα υπολογίζεται ως εναλλακτική του Ρότα στο δεξί άκρο αναμένεται να αποκτηθεί ένας στόπερ που θα ξεκινάει από την ίδια ευθεία με τους Μουκουντί - Ρέλβας και ο Βίντα θα είναι 4ος στην ιεραρχία.

Στον άξονα θα γίνουν... 1+1 κινήσεις. Η πρώτη είναι δεδομένη για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γκρούγιτς και θα πλαισιώσει τους Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλο, ενώ πιθανότατα θα γίνει και μια επιπλέον μεταγραφή σε αυτήν τη θέση. Θυμίζουμε βέβαια πως επί της ουσίας ακόμα δεν έχουμε δει τον νεαρό Σαχαμπό.

Στην επίθεση η Ένωση είναι απόλυτα καλυμμένη στο φορ με τους Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, όμως δεδομένα θα υπάρξει κίνηση για μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται στα άκρα. Φυσικά, όπως σε κάθε ομάδα, μπορεί να υπάρξει επιπλέον μεταγραφή εάν υπάρξει επιπλέον αποχώρηση. Επί παραδείγματι για να πάρει αριστερό μπακ η ΑΕΚ θα πρέπει να «σπάσει» το δίδυμο Πένραϊς - Πήλιος.

Ολυμπιακός: Ολικό rebuild

Τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά για τον 2ο Ολυμπιακό, ο οποίος θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο ρόστερ του, ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένος τη νέα χρονιά και συνάμα να πάρει τις προκρίσεις για να αγωνιστεί ξανά στη League Phase του Champions League.

Στον «άσο» τα συμβόλαιs Πασχαλάκη και Μπότη ολοκληρώνονται και δεν έχουν ανανεωθεί οπότε δεν αποκλείεται οι Πειραιώτες να αποκτήσουν δύο τερματοφύλακες. Στα στόπερ οι Ερυθρόλευκοι θα χρειαστούν έναν στόπερ που θα είναι ισάξιος του βασικού διδύμου Ρέτσος - Πιρόλα και θα συνθέσει την τετράδα των κεντρικών αμυντικών με τον Μπιανκόν.

Από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε πως ο Ροντινέι πλέον είναι μόνο εξτρέμ τότε δεδομένα θα γίνει κίνηση για δεξιό μπακ, ενώ αριστερά αναμένεται να «σπάσει» το δίδυμο Ορτέγκα - Μπρούνο, με δεδομένο πως αμφότεροι δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο.

Στον άξονα ο Ολυμπιακός «ψάχνεται» για αμυντικό μέσο, ενώ πέρα από τη δεδομένη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη είναι ανοιχτό να αποκτηθεί και δεύτερος επιτελικός χαφ. Επιθετικά θα προστεθεί στο ρόστερ (τουλάχιστον) ένας ακόμα εξτρέμ, ενώ παρόλο που θεωρητικά μοιάζει... γεμάτη η θέση του φορ με τους Ελ Καμπί, Ταρέμι, Κλέιτον και τον Γιάρεμτσουκ που επιστρέφει υπάρχει «παράθυρο» να πιάσει λιμάνι νέο φορ.

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση σε κάθε γραμμή

Από την πλευρά του ο 3ος ΠΑΟΚ αναμένεται να πάει για πιο... μετρημένες κινήσεις. Στον «άσο» υπάρχει η απαραίτητη κάλυψη με τους Παβλένκα - Τσιφτσή, όπως και στο δεξί άκρο της άμυνας με τους Κένι - Σάντσες, όμως στα μετόπισθεν θα γίνει διπλή κίνηση.

Στο κέντρο της άμυνας ολοκληρώνονται το συμβόλαιο του Λόβρεν και ο δανεισμός του Βολιάκο, οπότε δεδομένα χρειάζεται σέντερ μπακ που θα προορίζεται ως βασικός, μαζί με τους Κεντζιόρα - Μιχαηλίδη. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Τέιλορ θα συνεχίσει, όμως εφόσον δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μπάμπα θα αποκτηθεί μπακ.

Στα χαφ με τη δεδομένη επιστροφή του Μπιάνκο ανοίγει θέση για χαφ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο βέβαια και ποιοι ακόμα θα συνεχίσουν γύρω από το δίδυμο Ζαφείρης - Μεϊτέ. Στο «10» είναι πιο... ξεκάθαρα τα πράγματα με τον Κωνσταντέλια και τον αρχηγό Δημήτρη Πέλκα.

Στη γραμμή κρούσης ασχέτως με την παραμονή ή όχι του Τάισον θα αποκτηθεί εξτρέμ που θα παίζει αριστερά, με δεδομένο πως ο Ιβάνουσετς επιστρέφει στη Φέγενορντ. Τέλος, η υπόθεση του βασικού φορ θα ξεκαθαρίσει από το αν θα γίνει μόνιμη η μετακίνηση του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ.

Παναθηναϊκός: Νέο ξεκίνημα

Πολλή δουλειά στη μεταγραφική αγορά θα έχει ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι αναμένεται να αλλάξουν και προπονητή μετά το διαφαινόμενο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ και από εκεί και πέρα θα πρέπει να φτιάξουν μια νέα ομάδα, έχοντας και την απαίτηση των τριών προκρίσεων ώστε να φτάσουν στη League Phase του Conference League.

Καταρχάς θα αλλάξει... όλη η οπισθοφυλακή! Με την ολοκλήρωση των δανεισμών των Λαφόν - Τσάβες θα γίνει διπλή προσθήκη στον «άσο». Στα σέντερ μπακ ο Γεντβάι μένει ελεύθερος, ο Πάλμερ Μπράουν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ενώ ο Ερνάντες που έπαιζε τόσο αριστερό στόπερ όσο και μπακ δεν θα συνεχίσει, οπότε μιλάμε δεδομένα για προσθήκες δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού ακραίου οπισθοφύλακα.

Φυσικά κίνηση θα γίνει και στο δεξί άκρο της άμυνας από τη στιγμή που ο Γιάννης Κώτσιρας είναι free agent από τις 30/6. Στα χαφ η συνεργασία με Σισοκό και Ρενάτο ολοκληρώνεται, ενώ Μπακασέτας - Σιώπης μπαίνουν στον τελευταίο έτοςτου συμβολαίου τους, οπότε μιλάμε σίγουρα για τουλάχιστον δύο κινήσεις στα χαφ.

Στην επίθεση θα αποκτηθεί ακόμα ένα εξτρέμ, ενώ παρόλο που τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ρόστερ υπάρχουν τέσσερις φορ αναμένεται να γίνει και εκεί προσθήκη, καθώς φαντάζει απίθανο τη νέα σεζόν να είναι στο Κόρωπι και ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς.