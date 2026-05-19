Ο Ντάνιελ Ποντένσε έκανε την ανάρτησή του για την χρονιά που τελείωσε σε ότι αφορά στην παρουσία του στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο έμπειρος εξτρέμ που ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό έκανε μία απολογιστική ανάρτηση. Ο Ποντένσε έγραψε σχετικά: «Σίγουρα δεν ήταν η σεζόν που όλοι θέλαμε και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με μένα. Υπήρχαν παρόλα αυτά πολλές καλές στιγμές αλλά όχι αρκετές σε σχέση με αυτά που είχατε συνηθίσει.

Ένα πράγμα παραμένει σίγουρο ως προς εμένα: η στήριξη και η αγάπη μου για αυτήν την ομάδα που δεν ορίζεται με λέξεις. Είστε εκείνοι που κάνατε και κάνετε αυτήν την ομάδα τεράστια και την πιο μεγάλη. Για αυτό τώρα θα έχουμε ένα διάστημα ξεκούρασης και να σκεφτούμε για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί απ-ό ποτέ. Την επόμενη σεζόν (του χρόνου) θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας μέσα στη σεζόν. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα».

