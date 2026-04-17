Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε πως δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά Masters της Μαδρίτης, καθώς ο τραυματισμός του δεν τον άφησε να λάβει μέρος στην ισπανική διοργάνωση.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να μένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων μιας και ο τραυματισμός του δεν τον αφήνει να λάβει μέρος στα τουρνουά της ATP. Ο Σέρβος τενίστας ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το Masters της Μαδρίτης, με τον ίδιο να συμπληρώνει πάνω από ένα μήνα εκτός αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο 38χρονος τενίστας, ο τραυματισμός του δεν του επέτρεψε να λάβει μέρος στο τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο ίδιος βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης και επιθυμεί να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση.

Η ανάρτηση του Νόβακ Τζόκοβιτς

«Μαδρίτη, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο φέτος. Συνεχίζω την αποκατάστασή μου για να επιστρέψω σύντομα. Hasta pronto!». Θα συνεχίσει τη θεραπεία του και πιθανότατα μετά από αυτή τη διοργάνωση, θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση».

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! April 17, 2026

Σημειώνεται πως το τελευταίο τουρνουά στη σεζόν, όπου έλαβε μέρος ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν στο Indian Wells. Εκεί, ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam είχε φτάσει έως τη φάση των "16", γνωρίζοντας την ήττα από τον Τζακ Ντρέιπερ με 4-6, 6-4, 7-6(5).