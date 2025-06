Κάρλος Αλκαράθ: Ο «βασιλιάς» της νέας εποχής γράφει ιστορία στο Παρίσι

Για την Ισπανία γενικά, και για το Roland Garros ειδικότερα, το όνομα του Ραφαέλ Ναδάλ είναι ταυτόσημο με το τένις. Ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Slam του Παρισιού με 14 τίτλους και μία κληρονομιά που - μέχρι τώρα - φαντάζει αξεπέραστη.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, όμως, δείχνει πως μπορεί να τον... διαδεχθεί καθώς ο νεαρός αθλητής δεν θαυμάζει απλά τον «θρύλο» του ισπανικού τένις αλλά μαθαίνει από αυτόν και πορεύεται δίπλα του.

Αναμφίβολα, η σχέση των δύο είναι ανθρώπινη με αθλητική σύνδεση. Ο πρώην - πλέον - τενίστας έχει σταθεί στο πλευρό του νεαρού Κάρλος, όχι σαν προπονητής, αλλά σαν καθοδηγητής. Δύο άνθρωποι με απεριόριστη αμοιβαία εκτίμηση, έχοντας παράλληλα μία σχέση δασκάλου με μαθητή. Ο ίδιος, ο Αλκαράθ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι μεγάλωσε βλέποντας τον Ναδάλ, θέλοντας να του μοιάσει.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, που σημειώθηκε μετά την πέμπτη κατάκτηση Grand Slam τίτλου από τον Αλκαράθ, είναι πως ο Ραφαέλ Ναδάλ σε ηλικία 22 ετών, 1 μήνα και τριών ημερών κατέκτησε το πέμπτο του Major τίτλο, ηλικία στην οποία βρίσκόταν ο «Καρλίτος» την ημέρα που σήκωσε τον δεύτερό του σερί τίτλο στο Roland Garros.

