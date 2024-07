Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων τέθηκε ο Χόλγκερ Ρούνε, γεγονός που έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την είδηση της απόσυρσης του Γιανίκ Σίνερ, λόγω αμυγδαλίτιδας, ήρθε και η σειρά του Χόλγκερ Ρούνε ν' ανακοινώσει την απουσία του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Δανός τενίστας γνωστοποίησε μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί στα γαλλικά court. Ο τραυματισμός του στο χέρι, δυστυχώς, δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει στο Παρίσι και να εκπροσωπήσει τη πατρίδα του.

Σημειώνεται πως λόγω τραυματισμού στο χέρι ο Χόλγκερ Ρούνε είχε αποσυρθεί από το τουρνουά στο Ουμάγκ και ήταν γνωστό πως δίνει... μάχη για την παρουσία του στο μεγαλύτερο αθλητικό event της τετραετίας.

Αναλυτικά ο Δανός έγραψε:

«Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα μπορέσω να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανυπομονούσα να παίξω και να γίνω μέρος αυτής της διοργάνωσης.

Έπαιξα με πόνο στον καρπό μου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο χώμα και στο χόρτο, οπότε πρέπει να λάβω σοβαρά υπόψη τις ιατρικές συστάσεις. Θα παρακολουθήσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το σπίτι και θα υποστηρίζω όλους τους Δανούς αθλητές. Ελπίζω και πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε πολλά μετάλλια από το Παρίσι.

Πάμε Δανία».

I am really sorry that I will be unable to play the Olympics. It's something I've been looking forward to playing and being a part of.

I have played with pain in my wrist throughout both the clay and grass season, so I have to take the medical recommendations seriously. I will…