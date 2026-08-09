Η Ντόρτμουντ νίκησε την Άρσεναλ με 3-2 στον «ελληνικό φιλικό εμφύλιο» του Λονδίνου με τους Καρέτσα και Τζόλη να κάνουν τα... δικά τους.

Οι Βεστφαλοί υπέταξαν τους Λονδρέζους, το... άστρο των Ελλήνων έλαμψε για ακόμη μια φορά! Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε της Άρσεναλ με 3-2 στο Emirates με τον Καρέτσα να βρίσκει δίχτυα και τον Τζόλη να... σερβίρει και να κερδίζει πέναλτι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στους οπαδούς της BVB. Ο 19χρονος φέρελπις Έλληνας διεθνής στο 29ο λεπτό έκανε φανταστική ατομική ενέργεια και με φανταστικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 της ομάδας του. Στον αντίποδα και στο 54ο λεπτό, ο Χρήστος Τζόλης έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι και εκείνος μείωσε σε 2-1 για τους Gunners. Ο πρώην παίκτης της Γκενκ έγινε αλλαγή στην αρχή του δεύτερου μέρους και ο πρώην παίκτης της Κλαμπ Μπριζ αντικαταστάθηκε από τον Μαρτινέλι στο 78ο λεπτό.

Τα δύο τεράστια πρότζεκτ του ελληνικού ποδοσφαίρου έστρεψαν και πάλι τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής κοινότητας πάνω τους. Ο Καρέτσας άνοιξε λογαριασμό με το... καλημέρα στον νέο του σύλλογο στην πρώτη φορά που κλήθηκε στην αποστολή και ξεκίνησε και βασικός και ο Τζόλης μετά το γκολ απέναντι στην Τζιρόνα και την ασίστ κόντρα στην Μπέτις έδωσε για ακόμη μια φορά τελική πάσα σε συμπαίκτη του.

Το ματς είχε πολλά γκολ και θέαμα με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Ο Ινάσιο άνοιξε το σκορ για τους Γερμανούς στο 7ο λεπτό, πριν κάνει το 2-0 ο Καρέτσας στο 29'. Ο Νουανέρι μείωσε στο 54' αλλά η ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ πήρε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Γκάντου, τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Γιόκερες από την άσπρη βούλα έγραψε το τελικό 2-3 στο 69ο λεπτό μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Τζόλης.