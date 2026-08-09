Η Ελλάδα βρέθηκε στο -12, έκανε μια απίθανη ανατροπή με σερί 16-0 και προηγήθηκε με 77-73, όμως η Ισλανδία πήρε τη νίκη με 78-77 και κατέκτησε την πέμπτη θέση στο EuroBasket U18 Β' κατηγορίας.

Η Εθνική Νεανίδων ολοκλήρωσε στην 6η θέση την παρουσία της στο EuroBasket U18 Β’ Κατηγορίας στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, γνωρίζοντας την ήττα από την Ισλανδία με 78-77 σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η Ισλανδία μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 21-17 στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στη δεύτερη περίοδο έφτασε στο +7 (21-28). Η Ελλάδα, όμως, αντέδρασε και με πρωταγωνίστριες τις Ζορμπαλά και Τσιανάκα, αλλά και σημαντικές λύσεις από Τουμπανιάρη και Καμπάκα, πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-41.

Οι Ισλανδές ανέκτησαν τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν μέχρι το +12 (61-73) στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Η ελληνική ομάδα, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με ένα εντυπωσιακό 16-0 πέρασε μπροστά με 77-73, μόλις 65’’ πριν από το τέλος. Η Λογκαντότιρ, όμως, είχε διαφορετική άποψη. Με τρίποντο στα 14,3’’ μείωσε σε 77-76 και με λέι απ στα 1,4’’ πριν από τη λήξη χάρισε στην Ισλανδία το προβάδισμα και τελικά τη νίκη με 78-77. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να βρει λύση στην τελευταία επίθεση και ολοκλήρωσε έτσι την πορεία της στην 6η θέση.

Διαιτητές: Στόιτσα, Μπετίνι, Ματσιούλσκις

Tα δεκάλεπτα: 17-21, 42-41, 59-67, 77-78

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 2, Φουστέρη 7 (1), Προδρομίδη, Χλιαουτάκη 6, Τσιανάκα 13 (3), Βίγκα 9 (1), Ζορμπαλά 15, Υφαντοπούλου 5 (1), Τουμπανιάρη 12, Καμπάκα 4, Σαμαντά 4

Ισλανδία (Μπάρια): Μπενεντικτσντότιρ 1, Κιαρτανσντότιρ, Ολαφσντότιρ 6, Γκουντιονσντότιρ Κ., Αγκναρσντότιρ 19 (3), Μπριγιανσντότιρ 8 (2), Θεορλειφσντότιρ, Λογκνατότιρ 14 (2), Ιγκναντότιρ 4, Σταινγκριμντότιρ 24 (4), Θορκελσντότιρ 2, Γκουντιονσντότιρ Κατ.