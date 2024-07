Την απόσυρσή του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανακοίνωσε ο Νο.1 του ανδρικού ταμπλό, Γιανίκ Σίνερ, λόγω αμυγδαλίτιδας.

Λίγα 24ωρα πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Γιανίκ Σίνερ απέσυρε την συμμετοχή του από το τουρνουά στο Παρίσι.

Ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο, λόγω αμυγδαλίτιδας δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην γαλλική πρωτεύουσα και να λάβει μέρος στους αγώνες που θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Roland Garros.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο ίδιος, ο οποίος έγραψε στα social media:

«Με λύπη σας ενημερώνω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Μετά από μια καλή εβδομάδα προπόνησης σε χώμα άρχισα να αισθάνομαι αδιαθεσία. Πέρασα μερικές μέρες ξεκούρασης και κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επίσκεψης ο γιατρός διαπίστωσε αμυγδαλίτιδα και με συμβούλεψε να μην παίζω.

Το να χάσω τους Αγώνες είναι μια τεράστια απογοήτευση καθώς ήταν ένας από τους κύριους στόχους μου για τη φετινή σεζόν. Ανυπομονούσα να έχω την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση.

Καλή επιτυχία σε όλους τους Ιταλούς αθλητές τους οποίους θα στηρίξω από το σπίτι.

Forza Italia».

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA