Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα από την Ίγκα Σβιόντεκ με 6-3, 6-2 στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να πάρει δεύτερη σερί νίκη κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ. Μετά το ματς στο τουρνουά της Ντόχα, η Ελληνίδα ηττήθηκε στη τρίτη φάση του Indian Wells με 6-3, 6-2 από την Πολωνή και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ανέτρεψε το γρήγορο break της Σάκκαρη και πήρε προβάδισμα η Σβιόντεκ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα τενίστρια στο πρώτο service game της Ίγκα Σβιόντεκ βρήκε τέσσερα break points και εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο για να πάρει προβάδισμα στο σετ (1-0). Το break συνοδεύτηκε με hold (2-0) και την Πολωνή να παίρνει το πρώτο game της στο ματς (2-1).

Πολύ γρήγορα η Σβιόντεκ βρήκε την απάντηση στο break της Ελληνίδα και έφερε στα ίσα το σετ (2-2) για να πάρει προβάδισμα στη συνέχεια (3-2). Η Νο.2 του κόσμου διατηρήθηκε μπροστά στο σκορ (4-3) και στο 8ο game βρήκε τις ευκαιρίες για break στο σερβίς της Σάκκαρη, τις οποίες εκμετταλεύτηκε στο μέγιστο για το 5-3.

Στο 9ο game η Πολωνή τενίστρια σέρβιρε για να κλείσει το σετ, κάτι το οποίο έκανε για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-3.

