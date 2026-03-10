Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε το λάθος που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, το οποίο παραλίγο να τους κοστίσει τη συμμετοχή στο ταμπλό του διπλού στο Indian Wells.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα τους στο ταμπλό του διπλού, οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς έκαναν on court δηλώσεις. Ο Σέρβος, μάλιστα, δεν δίστασε να... δώσει τον Έλληνα τενίστα για την παράλειψή του στο sign in του διδύμου για την είσοδό τους στο ταμπλό.

Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος τενίστας έκανε ξεκάθαρο πως είχε βασιστεί στον Τσιτσιπά για την είσοδό του στο κυρίως ταμπλό του διπλού. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο 27χρονος του είχε πει πως «θα το τακτοποιήσει», κάτι το οποίο δεν έγινε εν τέλει.

Παρόλα αυτά οι δύο τενίστες δεν έχασαν την είσοδό τους, μιας και οι διοργανωτές τους έδωσαν wild card.

Οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς

«Μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε να παίξουμε διπλό στο Indian Wells. Εγώ ήμουν ακόμα στην Αυστραλία και δεν ήξερα αν θα ερχόμουν γενικά, οπότε απάντησα ότι αν παίξω στο Indian Wells θα είναι χαρά μου να το κάνουμε. Μου είπε ότι θέλει να παίξει μαζί μου τουλάχιστον μια φορά πριν αποσυρθώ. Δεν ξέρω γιατί σκέφτεται έτσι, ίσως φταίει το λουκ μου, τον συγχωρώ πάντως».

Για την παράλειψη του Τσιτσιπά:

«Όταν αποφάσισα να έρθω του έστειλα μήνυμα και του είπα να μας δηλώσει συμμετοχή. Μου είπε "μην ανησυχέις, θα το τακτοποιήσω εγώ". Έφτασα εδώ και τίποτα δεν είχε τακτοποιηθεί! Παραλίγο να μείνουμε εκτός ταμπλό. Είμαστε ευγνώμωνες που τελικά το Indian Wells μας έδωσε wild card».

Σημειώνεται πως Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς είναι προγραμματισμένο να παίξουν αργά το βράδυ της Τρίτης (10/3), όπου θ' αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο του θεσμού το δίδυμο των Αρτούρ Ριντερκνέ και Βαλεντίν Βασερό.