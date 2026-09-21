Καθαρές οι εξετάσεις του Μαλντίνι μετά το τροχαίο

Αρνητικές για χρήση ναρκωτικών ουσιών ήταν οι εξετάσεις του Ντάνιελ Μαλντίνι, μετά το τροχαίο με έξι ελαφρά τραυματίες.

Αρνητικές ήταν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ντάνιελ Μαλντίνι για χρήση ναρκωτικών ουσιών, μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στο Μιλάνο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας του Μιλάνου, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν στον Ιταλό επιθετικό στο νοσοκομείο δεν έδειξαν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το ατύχημα είχε σημειωθεί περίπου στις 6:15 τα ξημερώματα της 13ης Σεπτεμβρίου, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Η Porsche Carrera που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής της Κάλιαρι συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, να υφίστανται ελαφρά τραύματα.

Οι εξετάσεις για ναρκωτικές ουσίες μπορεί να ήταν καθαρές, ωστόσο ο Μαλντίνι είδε την τοπική αστυνομία να του αφαιρεί το δίπλωμα οδήγησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο 24χρονος επιθετικός, γιος του θρύλου της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου Πάολο Μαλντίνι, επέστρεψε στη συνέχεια κανονικά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο πέτυχε το γκολ που χάρισε στην Κάλιαρι τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ουντινέζε για τη Serie A.

Παράλληλα, ο Μαλντίνι συμπεριλήφθηκε κανονικά και στις κλήσεις της εθνικής Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα, έχοντας μέχρι σήμερα έξι συμμετοχές με τη «Σκουάντρα Ατζούρα».