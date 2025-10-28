Στο Telekom Center Athens βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Βέβαια, ο Σέρβος τενίστας δεν ήταν καλοδεχούμενος με μερίδα οπαδών των «πράσινων» να τον αποδοκιμάζουν.

