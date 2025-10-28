Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Στο Telekom Center Athens ο Τζόκοβιτς
Στο Telekom Center Athens βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Βέβαια, ο Σέρβος τενίστας δεν ήταν καλοδεχούμενος με μερίδα οπαδών των «πράσινων» να τον αποδοκιμάζουν.
From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
