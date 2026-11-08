O Αλκαράθ έγινε πρωταθλητής και στο Παρίσι

O Kάρλος Αλκαράθ νικώντας τον Μπεν Σέλτον με 2-0 σετ, κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στο Μasters του Παρισιού και λείπουν δύο ακόμα για γίνει πρωταθλητής και στα εννέα ΑTP 1000.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έσβησε από τη λίστα των τίτλων που δεν έχει κατακτήσει ακόμα έναν, ο 23χρονος Ισπανός έχει επιστρέψει δριμύτερος και περ μετά τον τραυματισμό στον καρπό και την απουσία του, νικώντας τον Μπεν Σέλτον με 7-6(5), 7-5 κατέκτησε τον τίτλο στο ATP Masters στο Παρίσι, έναν τίτλο που έλειπε από την ήδη πλούσια συλλογή του.

Ο Αλκαράθ που έλειπε από τον Απρίλιο κι επέστρεψε δειλά-δειλά στη δράση στο US Open, όπου στον προημιτελικό ηττήθηκε από τον Σέλτον με 3-2 σετ, στη συνέχεια κατέκτησε τους τίτλους στα 500άρια του Τόκιο, της Βιέννης και τώρα στο Παρίσι, φθάνοντας στους πέντε τίτλους μέσα στο 2026 και στους 29 συνολικά στην καριέρα του.

Κι ακολουθούν τα ΑTP Finals στο Τορίνο (15-22 Νοεμβρίου), που δεν έχει κατακτήσει, πριν από 12 μήνες ήταν φιναλίστ απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ στην ιταλική πόλη.

Worthy of the final 🤩 Alcaraz provides the shot of the day by @Lexus 👏 #RolexParisMasters https://t.co/wUg9iCSg78 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 8, 2026

Το Masters στο Παρίσι έγινε το 7ο που κατακτά, μετά αυτά στο Indian Wells, στο Μαϊάμι Όπεν, στο Σινσινάτι και τα χωμάτινα στο Μόντε Κάρλο, στη Μαδρίτη και στη Ρώμη.

Ποια του απομένουν για να κλείσει τη λίστα, εκείνα στον Καναδά και στη Σαγκάη κι αν τα καταφέρει μέσα στο 2027 θα γίνει ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία που θα έχει έστω έναν τίτλο σε όλα τα ATP Finals.