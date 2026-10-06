Αλκαράθ: Πήρε τον τίτλο στο Τόκιο
Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την περιοδεία του στις διοργανώσεις της Ασίας, καθώς νίκησε τον Γίρι Λεχέτσκα με 7-6(4), 6-3 στο μεγάλο τελικό του ATP 500 στο Τόκιο. Ο Ισπανός κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό στο καρπό.
Στο πρώτο σετ του τελικού, ο Λεχέτσκα άσκησε μεγάλη πίεση στον Αλκαράθ. Ο Τσέχος έσπασε το service του στο πρώτο μόλις game του αγώνα, με τον Αλκαράθ να βρίσκει break σε κρίσιμο σημείο του σετ λίγο αργότερα, κάνοντας το 3-3. Οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους μέχρι να φτάσει το σετ στο tie-break. Eκεί ο Λεχέτσκα προηγήθηκε με 4-2, όμως ο Αλκαράθ ανέτρεψε το σκορ με πέντε σερί πόντους κάνοντας το 7-4 και το 1-0 στα σετ.
Back on level terms 🙌 Alcaraz with a beauty as he gets the break back #japanopentennis https://t.co/V0w0oDhBHj— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026
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Στο δεύτερο σετ, ο Αλκαράθ ήταν αποφασισμένος να πάρει τον τίτλο. Στα πρώτα 6 games κράτησαν απόρθητο το service τους με το σκορ του σετ να φτάνει στο 3-3. Ο Αλκαράθ, στο σημείο αυτό έδειξε την κλάση του και έκανε το break, στήνοντας με την πλάτη στον τείχο τον Λεχέτσκα. Η δυνάμεις του Τσέχου, Νο.15 στο κόσμο, είχαν αρχίσει να εξαντλούνται και ο Αλκαράθ καθάρισε μέσα σε 37 λεπτά το σετ με 6-3, κατακτώντας τον τίτλο στην Ιαπωνία.
Back with a bang 🎉 In only his second tournament since his return @CarlosAlcaraz takes the title thanks to a 7-6 6-4 win over Jiri Lehecka 🏆 #japanopentennis https://t.co/gr7WZP1iqo— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026
Ήταν ο 27ος τίτλος της καριέρας του, 10ος σε διοργάνωση ATP 500 και τρίτος του Ισπανού, Νο.3 στο world ranking, μέσα στο 2026, μετά το Australian Open και το ATP 500 στη Ντόχα του Κατάρ πριν οκτώ μήνες.
Familiar feeling 🏆 The perfect record in Tokyo continues as @CarlosAlcaraz picks up the winners trophy for the second year running #japanopentennis https://t.co/mI9LOss0YE— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026
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