Κόντης: «Η διακοπή θα μας κάνει καλό» - Τί είπε για τον τραυματισμό του Κρίζμανιτς

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη «λευκή» ισοπαλία του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο και η αναφορά στην αναγκαστική αλλαγή του Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς.

Με την ισοπαλία δίχως σκορ στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του μετά το ματς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προσπάθεια της ομάδας του και στάθηκε στον χρόνο που θα έχουν οι παίκτες του για να ξεκουραστούν και να δουλέψουν.

Ο κόουτς των Κρητικών αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην αναγκαστική αλλαγή του Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς στο ημίχρονο και είπε πως ο Κροάτης στόπερ υπέστη ένα διάστρεμμα, καθώς γύρισε τον αστράγαλο του.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και δεν κινδυνεύσαμε από μια ομάδα που αμύνθηκε μαζικά. Δεν θυμάμαι τον Λίλο να χρειάστηκε να κάνει κάποια απόκρουση. Η άμυνα του Ατρόμητου μάς δυσκόλεψε, αλλά στη συνέχεια δημιουργήσαμε πολλές προϋποθέσεις για να πετύχουμε γκολ.

Στο δεύτερο μέρος διατηρήσαμε την ίδια ένταση και τον ίδιο ρυθμό, κάνοντας τα πάντα για να φτάσουμε στη νίκη. Όλοι τη θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το αποτέλεσμα δεν μας χαροποιεί, αλλά συνεχίζουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάζεις το επόμενο παιχνίδι και το πώς θα καταφέρεις να βελτιώσεις τη βαθμολογική σου θέση.

Ευχαριστώ τον προπονητή του Ατρόμητου για τα καλά του λόγια. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η θέση του στη βαθμολογία δεν είναι αυτή που του αρμόζει και πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος στο μέλλον.

Έχουμε τώρα δύο εβδομάδες στη διάθεσή μας για να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ενόψει της επόμενης σειράς αγώνων μετά τη διακοπή».

H συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για την ισοπαλία με τον Ατρόμητο:

«Σήμερα κάναμε μεγάλη προσπάθεια και δεν μπορώ να έχω παράπονο. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, ενώ ο αντίπαλος δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε από τα πλάγια και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ίσως η επιπολαιότητα, ίσως η βιασύνη να έπαιξαν τον ρόλο τους. Ήταν ένα παιχνίδι που το θέλαμε πολύ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Όπως είπα, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά».

Για το τι χρειάζεται βελτίωση:

«Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο τελευταίο τρίτο του αγωνιστικού χώρου, ώστε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει σταδιακά να βελτιώσουμε. Έχουμε μεγάλη αποτελεσματικότητα, ωστόσο θα πρέπει να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες, ώστε να πετυχαίνουμε ένα ή και δύο γκολ».

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος:

«Έχουμε δώσει πολλά παιχνίδια και εγώ ασκώ πίεση στους παίκτες. Η διακοπή θα μας κάνει καλό, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε πάνω σε πράγματα για τα οποία δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο».

Για την αναγκαστική αλλαγή του Κρίζμανιτς:

«Νομίζω ότι έχει υποστεί διάστρεμμα. Πάτησε στραβά το πόδι του και γύρισε τον αστράγαλό του».