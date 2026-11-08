Παναθηναϊκός: Χόρτο... μαγικό και στο «Καυτανζόγλειο», ομάδα και κόσμος έγιναν ένα

Ρεπορτάζ:  Νίκος Αθανασίου
Παναθηναϊκός: Χόρτο... μαγικό και στο «Καυτανζόγλειο», ομάδα και κόσμος έγιναν ένα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τα περισσότερα από τα 1.000 άτομα που βρέθηκαν στο «Καυτανζόγλειο» έστησαν... γλέντι, μετά τη λήξη του αγώνα για τη μεγάλη νίκη.

Το τρίποντο που πήρε ο Παναθηναϊκός στη λήξη του αγώνα κόντρα στον Ηρακλή με το πέναλτι του Καλάμπρια πανηγυρίστηκε δεόντως τόσο από την ομάδα όσο και από τον κόσμο μετά το σφύριγμα της λήξης.

Λίγο αργότερα οι παίκτες, μετά το πρώτο ξέσπασμά τους, πήγαν στον κόσμο τους, ο οποίος «έσπασε» την απαγόρευση για να βρεθεί στο πλευρό της μεγάλης του αγάπης και ακολούθησε τον αγαπημένο όλων «τελετουργικό».

Οι παίκετς πήγαν μπροστά από την εξέδρα, που βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας, αγκαλιάστηκαν κι άρχισαν να τραγουδούν μαζί τους το «χόρτο μαγικό» προκαλώντας έναν πραγματικό χαλασμό στο «Καυτανζόγλειο».

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Ομάδα και κόσμος του Παναθηναϊκού έσπασαν τις... απαγορεύσεις!
image

Το βίντεο από τους πανηγυρισμούς των παικτών με τον κόσμο

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα