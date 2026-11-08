Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τα περισσότερα από τα 1.000 άτομα που βρέθηκαν στο «Καυτανζόγλειο» έστησαν... γλέντι, μετά τη λήξη του αγώνα για τη μεγάλη νίκη.

Το τρίποντο που πήρε ο Παναθηναϊκός στη λήξη του αγώνα κόντρα στον Ηρακλή με το πέναλτι του Καλάμπρια πανηγυρίστηκε δεόντως τόσο από την ομάδα όσο και από τον κόσμο μετά το σφύριγμα της λήξης.

Λίγο αργότερα οι παίκτες, μετά το πρώτο ξέσπασμά τους, πήγαν στον κόσμο τους, ο οποίος «έσπασε» την απαγόρευση για να βρεθεί στο πλευρό της μεγάλης του αγάπης και ακολούθησε τον αγαπημένο όλων «τελετουργικό».

Οι παίκετς πήγαν μπροστά από την εξέδρα, που βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας, αγκαλιάστηκαν κι άρχισαν να τραγουδούν μαζί τους το «χόρτο μαγικό» προκαλώντας έναν πραγματικό χαλασμό στο «Καυτανζόγλειο».