O Αλκαράθ τελείωσε τη δουλειά στη Βασιλεία, ο Ντε Μινόρ σε τροχιά Τορίνο

O Κάρλος Αλκαράθ παρέμεινε αλάνθαστος στα ΑΤP 500 μέσα στο 2026, μετά την κατάκτηση του τίτλου και στη Βασιλεία, ο φιναλίστ Άλεξ ντε Μινόρ βρίσκεται για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης στα ATP Finals.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε πρωταθλητής και στο «σπίτι» του Ρότζερ Φέντερερ, ο 23χρονος Ισπανός επικράτησε επί του Άλεξ Ντε Μινόρ με 6-1, 6-4 κατακτώντας τον τίτλο στο ATP 500 της ελβετικής πόλης.

Ο Αλκαράθ πανηγύρισε τον 28ο τίτλο στην καριέρα του και 4ο μέσα στο 2026, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε την παρουσία του για το 2026 στα ATP 500 με 16 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, καθώς είχαν προηγηθεί οι τίτλοι τον Φεβρουάριο στην Ντόχα και πριν από ένα μήνα στο Τόκιο.

Παράλληλα, ο Αλκαράθ έφθασε στις 26 διαδοχικές νίκες σε ATP 500, με την τελευταία ήττα να είναι από τον Χόλκερ Ρούνε στη Βαρκελώνη τον Απρίλιο του 2025.

Ο Ντε Μινόρ σε τροχιά πρόκρισης στα ATP Finals

Ο Άλεξ ντε Μινόρ, έχοντας αποκλείσει στον ημιτελικό τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 1-6, 7-6(4), με την πορεία του στη Βασιλεία, απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στα ATP Finals στο Τορίνο (15-22 Νοεμβρίου).

Ο 27χρονος Αυστραλός μπορεί να απέτυχε απέναντι στον Αλκαράθ να κατακτήσει τον 12ο τίτλο της καριέρας του, όμως πλέον έχει μπει για τα καλά στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τα ATP Finals.

Με τους Ζβέρεφ, Αλκαράθ, Σέλτον και Μεντβέντεφ να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, οι άλλες τέσσερις θέσεις θα κριθούν στο Masters του Παρισιού. Ο Ντε Μινόρ, μετά το τουρνουά της Βασιλείας, ξεπέρασε τον Ράφαελ Χοδάρ και κρατά αυτή τη στιγμή την 8η και τελευταία στιγμή για τα ATP Finals.