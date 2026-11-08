Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση και επικράτησε εύκολα της Μούρθια εντός έδρας με 90-71.

Μπορεί να έχει τις γνωστές απουσίες (Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Γκαρούμπα), μπορεί να προέρχονταν από την ήττα στην Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά εντός των ισπανικών συνόρων η Ρεάλ συνέχισε το σερί της.

Απέναντι στην Μούρθια δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 90-71 και να σημειώσει την 7η νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις της Liga Endesa. Ο Χάιμε Πραντίγια ήταν εκείνος τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 24:56 λεπτά συμμετοχής, όντας και ο καλύτερος για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Τζόουνς τον ακολούθησε με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και ισάριθμες τελικές πάσες ενώ «διψήφιοι» για την «βασίλισσα» ήταν επίσης οι παραλίγο... δήμιοι των «πρασίνων» Αμπάλδε (12π.), Φελίζ (11π.) όπως επίσης και οι Λουβαβού-Καμπαρό (10π.), Ταβάρες (10π., 6ριμπ.)

Ρεάλ Μαδρίτης (Μαρτίνεθ): Σούλγκα 2, Λουβαβού-Καμπαρό 10 (2), Πραντίγια 15 (1), Αμπάλδε 12 (2), Πρόσιντα 7 (1), Μέρα 3 (1), Ταβάρες 10, Γιουλ 3 (1), Φελίζ 11, Τζόουνς 13 (3), Σαρ 4.

Μούρθια (Αλόνσο): Φόρεστ 7 (1), Ραϊέστε, Γκέιτς 6 (2), Μάρκος 3 (1), Σαντ-Ρος 10 (1), Ράντεμπο 5 (1), Φαλκ 2, Κάτε 5 (1), Πάνσα 11, Ένις 15 (1), Νάκιτς 7 (1).

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-39, 63-55, 90-71.