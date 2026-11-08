Ρεάλ - Μούρθια 90-71: Έβγαλε αντίδραση και διατήρησε το αήττητο στην ACB
Μπορεί να έχει τις γνωστές απουσίες (Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Γκαρούμπα), μπορεί να προέρχονταν από την ήττα στην Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά εντός των ισπανικών συνόρων η Ρεάλ συνέχισε το σερί της.
Απέναντι στην Μούρθια δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 90-71 και να σημειώσει την 7η νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις της Liga Endesa. Ο Χάιμε Πραντίγια ήταν εκείνος τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 24:56 λεπτά συμμετοχής, όντας και ο καλύτερος για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.
Ο Τζόουνς τον ακολούθησε με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και ισάριθμες τελικές πάσες ενώ «διψήφιοι» για την «βασίλισσα» ήταν επίσης οι παραλίγο... δήμιοι των «πρασίνων» Αμπάλδε (12π.), Φελίζ (11π.) όπως επίσης και οι Λουβαβού-Καμπαρό (10π.), Ταβάρες (10π., 6ριμπ.)
Ρεάλ Μαδρίτης (Μαρτίνεθ): Σούλγκα 2, Λουβαβού-Καμπαρό 10 (2), Πραντίγια 15 (1), Αμπάλδε 12 (2), Πρόσιντα 7 (1), Μέρα 3 (1), Ταβάρες 10, Γιουλ 3 (1), Φελίζ 11, Τζόουνς 13 (3), Σαρ 4.
Μούρθια (Αλόνσο): Φόρεστ 7 (1), Ραϊέστε, Γκέιτς 6 (2), Μάρκος 3 (1), Σαντ-Ρος 10 (1), Ράντεμπο 5 (1), Φαλκ 2, Κάτε 5 (1), Πάνσα 11, Ένις 15 (1), Νάκιτς 7 (1).
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-39, 63-55, 90-71.
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