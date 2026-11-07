Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Μπεν Σέλτον πήραν τα δύο εισιτήρια του μεγάλου τελικού του Rolex Paris Masters, σε μία πρόβα για τα προσεχή ATP Finals που είναι πιθανόν να συναντηθούν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Μπεν Σέλτον θα διασταυρώσουν τις ρακέτες τους στον μεγάλο τελικό του ATP 1000 στο Παρίσι, καθώς αμφότεροι ξεπέρασαν τα εμπόδια των αντιπάλων τους στους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Ο Ισπανός επικράτησε 2-0 του Κάσπερ Ρουντ με 6-4, 6-4, ενώ ο Αμερικανός, ανέτρεψε σε 2-1 σετ το σκορ απέναντι στον Λούκα Βαν Άσε με 5-7, 6-3, 6-4.

Πρώτος χρονικά, ο Μπεν Σέλτον πήρε μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε, επικρατώντας με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-4), έπειτα από δύο ώρες και 16 λεπτά αγώνα. Ο Αμερικανός δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, το οποίο κατέληξε στα χέρια του αντιπάλου του με break στο 5-5. Ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή του στη συνέχεια, ισοφάρισε σε 1-1, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-3 και έστειλε την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Εκεί, ο Βαν Άσε πήρε προβάδισμα με 3-1, όμως ο Σέλτον αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε σε 3-3 και με νέο break στο έβδομο game απέκτησε το προβάδισμα που χρειαζόταν (4-3). Στη συνέχεια κράτησε το serve του και ολοκλήρωσε την ανατροπή, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία του στον τελικό του Παρισιού.

Από την άλλη πλευρά, ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Κάσπερ Ρουντ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον πρώτο του τελικό στο συγκεκριμένο τουρνουά. Ο Ισπανός ξεκίνησε προσεκτικά την αναμέτρηση, ωστόσο στη συνέχεια ανέβασε την έντασή του και κατάφερε να κάνει break στο έβδομο game του πρώτου σετ, παίρνοντας το προβάδισμα με 4-3. Στη συνέχεια κράτησε το serve του και με έναν άσο έκλεισε το σετ με 6-4.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Αλκαράθ να εκμεταλλεύεται τα λάθη του Νορβηγού και να βρίσκει το καθοριστικό break, αποκτώντας την ευκαιρία να σερβίρει για τη νίκη. Ο 23χρονος Ισπανός δεν την άφησε να πάει χαμένη και με ακόμη έναν άσο διαμόρφωσε το τελικό 6-4, 6-4, έπειτα από μία ώρα και 27 λεπτά αγώνα.

Έτσι, οι δύο τενίστες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (08/11, 15:00). Ο Αλκαράθ αναζητά τον πρώτο του τίτλο σε ATP Masters 1000 για τη φετινή σεζόν, ενώ ο Σέλτον θα επιδιώξει να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο του στη συγκεκριμένη κατηγορία διοργανώσεων.

Η προϊστορία των δύο φιναλίστ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Κάρλος Αλκαράθ έχει το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 3-1 νίκες. Η τελευταία τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα προημιτελικά του US Open, όπου ο Σέλτον επικράτησε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι πέντε σετ, βάζοντας τέλος στην πορεία του Ισπανού στη διοργάνωση. Οι δύο τενίστες θα συναντηθούν για πέμπτη φορά στην καριέρα τους, με τον Αμερικανό να θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του και τον Αλκαράθ να αναζητά την επιστροφή στις νίκες.