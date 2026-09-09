Σέλτον - Αλκαράθ 3-2: Πρόκριση στα ημιτελικά του US Open στις 3:33 το πρωί

Δημήτρης Ντζάνης
Σέλτον - Αλκαράθ 3-2: Πρόκριση στα ημιτελικά του US Open στις 3:33 το πρωί
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Ο Μπεν Σέλτον έριξε από τον θρόνο του τον Κάρλος Αλκαράθ από το US Open, επικρατώντας με 3-2 σετ, σε ένα μεταμεσονύχτιο θρίλερ στη Νέα Υόρκη για μια θέση στα ημιτελικά.

Το σίγουρο πλέον είναι ότι στο US Open θα υπάρχει νέος πρωταθλητής και ο ένας φιναλίστ θα είναι από τις ΗΠΑ.

Ο Μπεν Σέλτον έπειτα από μονομαχία που είδε διάρκεια τεσσάρων ωρών και 28 λεπτών, λύγισε την αντίσταση του Κάρλος Αλκαράθ με 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) και παράλληλα σταμάτησε την πορεία κατάκτησης του 3ου τίτλου του και δεύτερου διαδοχικού στο US Open.

Το παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της Τρίτης (8/9) δημιούργησε κι ένα νέο ρεκόρ, του αγώνα που ολοκληρώθηκε πιο αργά στην ιστορία του US Open, καθώς ο άσος που έβγαλε ο Σέλτον και του χάρισε τη νίκη στο super tie break του 5ου σετ, σημειώθηκε στις 3:33 το πρωί της Τετάρτης (9/9), ώρα Νέας Υόρκης, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα δύο από τα τρία προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκαν, κρίθηκαν επίσης στο super tie break.

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Το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ είχε σημειωθεί στον προημιτελικό του Γιάνκη Σίνερ με τον Κάρλος Αλκαράθ στη διοργάνωση του 2022. όταν είχε ολοκληρωθεί στις 02:50, τοπική ώρα.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε στις 3:33 και σε αυτόν παίχθηκαν 333 πόντοι, με τον 23χρονο Σέλτον να περνά για πρώτη φορά στα ημιτελικά του US Open, ενώ σε επίπεδο Grand Slam έχει να επιδείξει και την πορεία του μέχρι τα ημιτελικά του Australian Open το 2025. Παράλληλα, εξασφάλισε το Νο.4 στο παγκόσμια κατάταξη, για νέο ρεκόρ καριέρας.

Σε έναν προημιτελικό με σχεδόν μοιρασμένα τα στατιστικά στοιχεία, για παράδειγμα στους winners (38 ο Αλκαράθ, 34 ο Σέλτον), ο Ισπανός υπέπεσε σε 18 περισσότερα αβίαστα λάθη (53-35), ενώ είχε να αντιμετωπίσει και στομαχικά προβλήματα, κάνοντας εμετό στη διάρκεια του αγώνα.

Κόντρα στον απίθανο Τιάφο για μια θέση στον τελικό

Ο Σέλτον στον ημιτελικό θα συναντήσει τον συμπατριώτη τους Φράνσις Τιάφο και οι Αμερικανοί ήδη πανηγυρίζουν για την παρουσία ενός παίκτη τους στον τελικό της Κυριακής (13/9).

Ο Τιάφο πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στον επίσης Αμερικανό, Άλεξ Μίκελσεν επικρατώντας με 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(10-6) στον πρώτο χρονικό προημιτελικό του προγράμματος στο Arthur Ashe, έπειτα από τέσσερις ώρες και 39 λεπτά.

Ο 22χρονος Άλεξ Μίκελσεν στον πρώτο προημιτελικό του σε Grand Slam, προηγήθηκε 2-0 σετ και 5-3 στο 3ο, όμως δεν κατάφερε να σφραγίσει την πρόκριση στο 10ο game.

O Τιάφο με break και love game, ισοφάρισε σε 5-5, πήρε το σετ 7-5 κι άνοιξε το δρόμο για την ανατροπή. Ο Μίκελσεν στο 5ο σετ ξέφυγε και πάλι με 3-0, έφθασε στο 5-4, όμως ο Τιάφο είχε την ψυχραιμία να οδηγήσει το σετ στο super tie break, να το κατακτήσει και στο τέλος ο Μίκελσεν να ξεσπά σε λυγμούς στην αγκαλιά του.

O 28χρονος Tιάφο προκρίνεται για 3η φορά σε ημιτελικό στο Us Open, με τη φιλοδοξία να φθάσει και στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Grand Slam, έπειτα από πορεία 13 ετών σε αυτά.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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