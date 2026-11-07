Ο Κάρλος Αλκαράθ στο τελικό του Masters του Παρισιού, νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ με 2-1, αφήνοντάς τον εκτός ATP Finals, με τον Ραφαέλ Χοδάρ να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο των τελικών.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες αγώνα, επικράτησε 2-1 σετ του Τέιλορ Φριτζ με 6-7(10), 7-5, 6-3 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Rolex Paris Masters, αποκλείοντας τον Αμερικανό στα ημιτελικά. Με αυτή την ήττα, ο Τέιλορ Φριτζ μένει οριστικά εκτός των ATP Finals του Τορίνο, καθώς χάνει την ευκαιρία να εξασφαλίσει την παρουσία του στη διοργάνωση. Έτσι, το τελευταίο, όγδοο εισιτήριο για τους τελικούς καταλήγει στον Ραφαέλ Χοδάρ.

Στο πρώτο σετ της κομβικής αναμέτρησης, ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε break στο πέμπτο game, αποκτώντας προβάδισμα με 4-2. Ο Φριτζ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο ο Ισπανός διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το 5-4. Εκεί, ο Αλκαράθ σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, όμως ο Αμερικανός απάντησε με break, ισοφαρίζοντας σε 5-5.

Έτσι, το πρώτο σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου έπειτα από 21 λεπτά ο Φριτζ επικράτησε με 12-10, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Φριτζ πήρε σημαντικό προβάδισμα με 5-3, κάνοντας break στο έβδομο game. Ο Αμερικανός σέρβιρε με το σκορ στο 5-4, έχοντας την ευκαιρία να κλείσει το σετ και να πάρει τη νίκη. Ωστόσο, ο Αλκαράθ απάντησε με break, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Μάλιστα, ο Ισπανός ολοκλήρωσε την ανατροπή με ακόμη ένα break στο δωδέκατο game, επικρατώντας με 7-5 και ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ.

Στο τελευταίο σετ, ο Αλκαράθ μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει την αναμέτρηση, χωρίς να αφήσει περιθώρια στον Φριτζ να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό. Ο Ισπανός, Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε break στο τέταρτο game και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα με 4-1.

Στη συνέχεια, ο Κάρλος Αλκαράθ διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-3. Έτσι, επικράτησε με 2-1 σετ του Αμερικανού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του ATP Masters 1000 του Παρισιού.

Carlitos does it AGAIN 🥳 The moment Alcaraz completed his EPIC comeback vs Fritz to secure a last-four spot! #RolexParisMasters https://t.co/KXchL5HPPr — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2026

Παράλληλα, έχει ήδη γίνει γνωστό το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Rolex Paris Masters. Για μια θέση στον μεγάλο τελικό του ATP 1000 του Παρισιού θα αναμετρηθούν ο Λούκας Βαν Άσε, Νο 47 της παγκόσμιας κατάταξης, και ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα ATP Finals του Τορίνο ως Νο.4 στο κόσμο.

Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας ο Μπεν Σέλτον επικράτησε 2-1 σετ του Τόμι Πολ με 6-4, 4-6, 6-3.

Στο πρώτο σετ, οι δύο συμπατριώτες τενίστες διατήρησαν το service τους μέχρι τη στιγμή που ο Σέλτον προηγήθηκε με 5-4 στα games. Τότε, ο 24χρονος Αμερικανός πέτυχε break στο δέκατο game, διαμορφώνοντας το 6-4 και παίρνοντας προβάδισμα με 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Πολ έκανε break στο service του Σέλτον από το πρώτο game, παίρνοντας «κεφάλι» στο σκορ με 2-0. Στη συνέχεια, διατήρησε τον έλεγχο του σετ και με 6-4 έφερε την αναμέτρηση στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Σέλτον μπήκε αποφασισμένος να πάρει τη νίκη και στο τέταρτο γκέιμ πέτυχε μπρέικ, αποκτώντας προβάδισμα με 3-1. Ο 24χρονος Αμερικανός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, επικράτησε με 6-3 και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Can’t stop, won’t stop ✋💥 @BenShelton prevails over Paul in an entertaining three-set match to reach the last 4! #RolexParisMasters https://t.co/XtAihXecCR — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2026

Στον αγώνα που ακολούθησε, ο Λούκα Βαν Άσε συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Masters του Παρισιού νικώντας τον Ρίνκι Χιτζικατα με 6-4, 6-7(4), 7-5.

Στο πρώτο σετ, ο Γάλλος τενίστας, με break στο κομβικό 9ο game έκανε το 1-0 σημειώνονται το 6-4.

Στο δεύτερο σετ αντίστοιχα, ο Χιτζικατα έκανε break στο δεύτερο game παίρνοντας προβάδισμα με 2-0, το οποίο μάζεψε γρήγορα ο Βαν Άσε ισοφαρίζοντας με break σε 3-3. Οι δύο τενίστες έφτασαν έτσι στο tie-break. Εκεί ο Αυστραλός, Νο.83 στο κόσμο, κυριάρχησε με 7-4, έκανε το 7-6 και ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, μπορεί ο Χιτζικάτα να έσπασε το service του Βαν Άσε και να προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Γάλλος βρήκε και πάλι απάντηση και με ισοφάρισε με το ίδιο νόμισμα. Τελικά ο Βαν Άσε έκανε ένα μεγάλο break στο 12ο game και έκανε το 7-5 παίρνοντας τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP 1000 του Παρισιού.

Luca’s Moment 🤩 Van Assche outlasts Hijikata 6-4 6-7 7-5 to become the second youngest Frenchman to reach the SFs at the event! #RolexParisMasters https://t.co/5HKR1wPYom — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2026

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο τέταρτος προημιτελικός του Rolex Paris Masters ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Νούνο Μπόρζες. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Αλκαράθ.

Οι τελική οκταδα που θα βρεθεί στα ATP Finals στο Τορίνο