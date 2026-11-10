Κύπελλο Ισπανίας: Εύκολη πρόκριση για τη Βαλένθια
Άνετη πρόκριση στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας πήρε η Βαλένθια, που συνέτριψε με 6-0 εκτός έδρας την ερασιτεχνική Ταβέρνες και άφησε πίσω της την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη La Liga.
Δύο γκολ σημείωσε για τις Νυχτερίδες ο Μπλάθκεθ, με τους Ράμπα, Ντούρο, Ριόχα και Έλιοτ να βρίσκουν και αυτοί δίχτυα.
Νωρίτερα, την πρόκριση πήρε και η Αλαβές, που διέλυσε με 6-1 την Αναταϊσούνα, ενώ η Εϊμπάρ επικράτησε 3-0 της Παμπλόνα και η Λεγανές 1-0 της Τριβάλ Βαλδέρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.