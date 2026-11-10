Δίχως να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυσκολία, η Βαλένθια επικράτησε 6-0 της ερασιτεχνικής Ταβέρνες και πέρασε στον 2ο γύρο του Copa del Rey.

Άνετη πρόκριση στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας πήρε η Βαλένθια, που συνέτριψε με 6-0 εκτός έδρας την ερασιτεχνική Ταβέρνες και άφησε πίσω της την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη La Liga.

Δύο γκολ σημείωσε για τις Νυχτερίδες ο Μπλάθκεθ, με τους Ράμπα, Ντούρο, Ριόχα και Έλιοτ να βρίσκουν και αυτοί δίχτυα.

Νωρίτερα, την πρόκριση πήρε και η Αλαβές, που διέλυσε με 6-1 την Αναταϊσούνα, ενώ η Εϊμπάρ επικράτησε 3-0 της Παμπλόνα και η Λεγανές 1-0 της Τριβάλ Βαλδέρας.