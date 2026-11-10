Ο Άγγελος Βλαχόπουλος με πέντε γκολ ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς επί της Προ Ρέκο με 16-14 στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στον Β' Όμιλο του Champions League.

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς στην εντός έδρας νίκη επί της Προ Ρέκο με 16-14, στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στον Β' Όμιλο της φάσης των «16» του Champions League.

O 35χρονος Έλληνας περιφερειακός πετυχαίνοντας πέντε γκολ οδήγησε την πρωταθλήτρια Σερβίας σε μια σημαντική νίκη, που τη θέτει μόνη πρώτη στον όμιλο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, που γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Η Ραντνίτσκι είχε από την αρχή το προβάδισμα και μετά το αρχικό 2-2, προηγήθηκε με 5-3 στις αρχές της 3ης περιόδου, η Προ Ρέκο ισοφάρισε 5-5, με τον Βλαχόπουλο να διαμορφώνει το 6-5 υπέρ της σερβικής ομάδας.

Οι γηπεδούχοι με τους Βλαχόπουλο, Πρλαΐνοβιτς και Νίκολα Γιάκσιτς ξέφυγαν με 9-6 στα μέσα της 3ης περιόδου, ο Έλληνας περιφερειακός έκανε το 10-8, με τον Κοντέμι να απαντά με δύο γκολ για το 10-10.

Οι Ιόκι Γκράτα και Ζάλανκι ισοφάρισαν εκ νέου για την Προ Ρέκο σε 12-12, στα 6:48 πριν από το τέλος, όμως η Ραντνίτσκι είχε νέα και τελειωτική απάντηση: Οι Βλαχόπουλος, Λούκιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς και Νίκολα Γιάκσιτς έκαναν το 16-12 στα 2:01 πριν από το τέλος, με τους Ίρβινγκ και Γρανάδος να κατεβάζουν τη διαφορά της ήττας στο τελικό 16-14, διαφορά περισσότερο διαχείρισιμη στον αγώνα του 2ου γύρου και στη μονομαχία τους για την πρωτιά στον όμιλο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-2, 5-5, 5-4.

Ραντνίτσκι (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς 2, Ντέντοβιτς 1, Ραντζγιέλοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Πιγιέτλοβιτς, Πρλαΐνοβιτς 2, Νίκολα Γιάκσιτς 3, Βρίλιτς, Βαπένσκι 1, Βλαχόπουλος 5, Βίκτορ Ράσοβιτς, Μάρτσελιτς, Λούκιτς 2.

Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Καρνεζέκι, Γρανάδος 2, Κανέλα 1, Πατσαλίεφ, Τζανάτσα 1, Πρεσιούτι, Ζάλανκι 4, Ιόκι Γκράτα 2, Μπούριτς, Κοντέμι 3, Ίρβινγκ 1, Μπίγιατς, Κάσια.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Μπρέσια νίκησε εκτός έδρας τη ρουμανική Οραντέα με 17-15.

Βαθμολογία - Β' Όμιλος - 3η αγωνιστική