Η Σάκκαρη απέναντι στην Εάλα στα ημιτελικά στο Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη με αντίπαλο την Αλεξάντρα Εάλα θα παίξει το πρωί του Σαββάτου (7/11) για την πρόκριση στον τελικό στο WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ.

Ημιτελικός σαν τελικός μοιάζει να είναι για τη Μαρία Σάκκαρη το ραντεβού με την Αλεξάντρα Εάλα το Σάββατο (7/11, 10:00) στο Χονγκ Κονγκ.

Η 21χρονη αριστερόχειρας παίκτρια από τις Φιλιππίνες στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό νίκησε την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία με 7-6(7), 7-5 και θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη, με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (8/11) στο WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ.

Οι δύο παίκτριες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για πρώτη φορά και στο τελευταίο τους τουρνουά στη σεζόν θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Η Μαρία Σάκκαρη στον 3ο ημιτελικό της στη χρονιά, διεκδικεί την είσοδό της στον 12ο τελικό της καριέρας της και 2ο μέσα στο 2026, μετά από εκείνο τον Ιούλιο στον τελικό του WTA 250 της Αθήνας στο ΟΑΚΑ.

Η Εάλα (Νο.17) φέτος στην Ουάσινγκτον κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της και απέναντι στη Σάκκαρη θα διεκδικήσει την πρόκριση στον 3ο τελικό της καριέρας της.

Στον πρώτο ημιτελικό, το Σάββατο (7/11, 08:00) η 21χρονη Ρωσίδα, Αλεξάντρα Σουμπλάτζε (Νο.136), θα παίξει με την 26χρονη Αμερικανίδα, Κλερ Λιού.