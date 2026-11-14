ΠΑΟΚ – Απολλώνιος 3-0: «Ασπρόμαυρος» περίπατος
Στις νίκες επέστρεψε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-0 του Απολλώνιου στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Φίλιπο Σκιάβο με εξαιρετική άμυνα κράτησε τον αντίπαλο της στο 32% στην επίθεση τη στιγμή που η ίδια είχε ποσοστό 49% και αυτό της επέτρεψε να φτάσει στη νίκη δίχως να αγχωθεί.
Πρώτη σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν η Γουεδέριγκτον με 18 πόντους, ενώ κομβική ήταν η παρουσία της Τάνη που βοήθησε την ομάδα της μοιράζοντας σωστά το παιχνίδι.
Από την άλλη για τον Απολλώνιο η Σόουζα είχε 12 πόντους με την Κοκότη να έχει 8 με 7/8 επιθέσεις και 1 μπλοκ.
Διαιτητές: Κουκουμάκας, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Δρούκα, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 5-8, 16-15, 21-16. 25-20
2ο σετ: 8-3, 16-10, 21-16, 25-20
3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-16, 25-20
*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 53 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και του Απολλώνιου προήλθαν από 5 άσσους, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-20, 25-20)
Π.Α.Ο.Κ. F&U (Φίλιπο Σκιάβο): Τάνη, Αριέιλ 10 (8/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Άντερσον 15 (14/25 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 29% άριστες), Γιάσπερ 6 (4/10 επ., 2 άσσοι, 40% υπ. – 20% άριστες), Γουεδέριγκτον 18 (17/38 επ., 1 άσσος), Δημητριάδης 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 48% υπ. – 14% άριστες), Ρατσκόφσκα, Κατσάλη.
Ο.Φ.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ (Κώστας Λιώσης): Σόουζα 12 (9/28 επ., 2 μπλοκ), Αδαμοπούλου 6 (5/12 επ., 1 άσσος, 30% υπ. – 3% άριστες), Σελιαντίν 5 (3/34 επ., 2 άσσοι, 45% υπ. – 25% άριστες), Κουσάρσκα 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Πήττα 6 (2/5 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοκότη 8 (7/8 επ., 1 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 55% υπ. – 36% άριστες), Μπουλούμπαση, Βυθούλκα.
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