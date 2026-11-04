O Ρίνκι Χιτιζικάτα με ανατροπή νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-1 στο Masters του Παρισιού, με τον Σέρβο έπειτα από εννέα χρόνια να χάνει τα ATP Finals.

O Ρίνκι Χιτιζικάτα πετυχαίνοντας την πιο λαμπρή νίκη της καριέρας του, έκανε τη ζημιά στον Νόβακ Τζόκοβιτς, o 25χρονος Αυστραλός, που ήρθε από τα προκριματικά επικράτησε με 2-6, 6-3, 6-3 και πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Masters του Παρισιού.

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι έδωσε τέλος στις ελπίδες του Νόβακ Τζόκοβιτς για πρόκριση στα ATP Finals στο Τορίνο, βάζοντας τέλος στη χρονιά του, που σημαδεύτηκε από την πορεία του μέχρι τον τελικό στο Australian Open και την κατάκτηση του τίτλου στο Πεκίνο, τον περασμένο μήνα, τον 102ο στην καριέρα του.

Ο Τζόκοβιτς που χρειαζόταν να φθάσει μέχρι τα ημιτελικά στο Παρίσι για την πρόκριση στα ATP Finals, δεν τα κατάφερε και για πρώτη φορά μετά το 2017 θα απουσιάσει από το τελευταίο μεγάλο τουρνουά της χρονιάς.

«Κανείς δεν αγαπά την ήττα. Είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας, αλλά έπρεπε να τον είχα κερδίσει. Έπαιξα καλά στο πρώτο σετ, μετά έχασα εντελώς τον έλεγχο» δήλωσε ο Τζόκοβιτς.

Aποκλεισμός και για τον Ζβέρεφ

Την ήττα και τον αποκλεισμό στο πρώτο του παιχνίδι ως Νο.1, γνώρισε και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Λορέντσο Μουζέτι επικράτησε με 7-6(5), 6-2 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16». Πλέον, ο Ζβέρεφ επικεντρώνεται στα ATP Finals (15-22 Νοεμβρίου).

Ήττα και στην αναμονή ο Τιάφο

Νωρίτερα ο Φράνσις Τιάφο δεν τα κατάφερε με αντίπαλο τον Κουεντίν Χαλίς, με τον Γάλλο να παίρνει την πρόκριση με 6-3, 1-6, 7-6(9).

Ο Τιάφο πλέον περιμένει να δει αν θα κάνει το ταξίδι στο Τορίνο. Αυτή τη στιγμή οι Ζβέρεφ, Αλκαράθ, Σέλτον, Μεντβέντεφ, Κομπόλι και Φις έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση κι απομένουν δύο ακόμα θέσεις για να συμπληρωθεί η οκτάδα των ATP Finals.

Ο Τιάφο βρίσκεται στην 7η θέση και ο Ράδα Χόδαρ στην 8η θέση και απειλούνται από τους Τέιλορ Φριτς και Τόμι Πολ.