Η όγδοη αγωνιστική της Elite League συνεχίστηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με έξι αναμετρήσεις, με την αυλαία να ανοίγει με τον αγώνα της Πάτρας, ενώ η δράση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο παιχνίδι του Πρωτέα με τον Kronos BC Plasis.

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πήρε πολύ μεγάλη ανάσα με τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, καταβάλλοντας με 74-65 τους Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola, με τους Θεσσαλούς να επιστρέφουν από το -17 της τρίτης περιόδου και να μειώνουν στο τρίποντο, αλλά τους γηπεδούχους να διατηρούν την ψυχραιμία τους για να έρθει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, με τέσσερις παίκτες τους να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Πανιώνιος Cosmorama Travel συνεχίζει αήττητος και ακάθεκτος, κάνοντας το «8 στα 8» στην Ανατολική Αττική με 93-78 έναντι του Λαυρίου-Αφοί Λιοσάτου, παίρνοντας άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα, όντας ανώτερος της ομάδας που τον καταδίωκε για τη θέση στην κορυφή, απέχοντας ως πρώτος πλέον δύο νίκες από τη δεύτερη θέση.

Ο Αμύντας πανηγύρισε το πρώτο φετινό του «διπλό» με 90-85 κόντρα στον Πανερυθραϊκό, σε ένα «χορταστικό» παιχνίδι με εκπληκτικό ρυθμό σε όλη του τη διάρκεια και τους φιλοξενούμενους να είναι ψύχραιμοι στο τέλος ειδικά από τη γραμμή των βολών, όπου τέσσερις εύστοχες προσπάθειες του Νεμάνια Μανοΐλοβιτς διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Το Ψυχικό αντέδρασε και επανήλθε στις επιτυχίες με 71-60 απέναντι στους Μαχητές Πειραματικό, έχοντας ως «όπλο» την άμυνά του σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα και ξεφεύγοντας στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, για να πάρει άλλο ένα εντός έδρας αποτέλεσμα.

Ο Evertech Παπάγου έφτασε στην τέταρτη φετινή του νίκη, επικρατώντας της Kerakoll ΑΓΕΧ με 87-75, ελέγχοντας το παιχνίδι από το δεύτερο δεκάλεπτο κι έπειτα, αξιοποιώντας κάπως έτσι το μεγάλο του «διπλό» στο Λαύριο και συνεχίζοντας τη βαθμολογική του «αναρρίχηση».

Ο Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με 78-66 απέναντι στα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC, επιστρέφοντας με τη σειρά του στα θετικά αποτελέσματα, ελέγχοντας τον αγώνα στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και ολοκληρώνοντας, κάπως έτσι, τη δράση του Σαββάτου.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola: 74-65

Διαιτητές: Τσολάκος-Λιόνας-Κουτίβης (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 21-11, 38-30, 56-39, 74-65

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 19 (3), Στεφανάκης, Αλεξιάδης 3, Ιωακειμίδης 2, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Μπράντλεϊ 19 (1), Κογιώνης 14, Ρουκουνάκης, Πρέκας 13 (1), Κουρέπης 4

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 7 (1), Χάρπερ 11 (1), Μαυροειδάκος Κωστόπουλος 8 (2), Χάρις 12, Σταματίου 4, Καλλιακούδας, Διαμαντάκος 11, Φιλίππας, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας 8 (1), Καρυώτης

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel: 78-93

Διαιτητές: Κάρδαρης-Ζιώγας-Μπον (Νιγιάννης)

Δεκάλεπτα: 18-26, 34-47, 56-71, 78-93

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 9, Μπόθγουελ 13 (1), Στασινός 8 (1), Αντωνάκης, Χουγκάζ 9 (1), Σύλλας 2, Δεϊμέζης 6, Γεώργας 7 (1), Σεκερτζής 2, Καλόγηρος 22 (5)

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 17, Κολοβέρος 15 (2), Καρράς 8, Πιλάβιος 3 (1), Γερομιχαλός 13 (2), Χριστοφίλης 14 (3), Καμαριανός 2, Δενδρινός, Μπάρλος, Σταυρακούκας 2, Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 17 (1)

Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Βαγγάλης-Κοϊμτζόγλου (Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 25-22, 51-51, 73-70, 85-90

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 5 (1), Δημητρακόπουλος 2, Μελισσαράτος 13 (1), Καμάρας 21 (4), Ερμείδης 5, Χίλερ 11 (1), Τσάμης 14 (1), Τσούκας 3, Ετζιάκα 4, Ιωαννίδης 7 (1)

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 8 (2), Μανοΐλοβιτς 19, Ζούπας 6, Ντουζίδης 10 (2), Παπαδημητρίου 4, Ιωάννου 8, Κορκόντζελος 8, Δαμιανός 16 (2), Κουζαπάς, Τεμπλ 11 (1)

Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60

Διαιτητές: Αγγελής-Στρέμπας-Νάστος (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 21-15, 52-25, 54-45, 61-70

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7 (1), Παπαγιάννης 4, Μιλεντίγεβιτς 9, Τσώνης, Παπανικολάου, Χατζής 10, Μπουντούρης 6 (1), Γιουότ 23 (3), Ματαλιωτάκης 12

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς, Μπανκς 7 (1), Κωνσταντινίδης 12, Μήνου, Νώτης 13, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης, Μουτάφης, Μανθόπουλος 4, Σπιρ 15 (1), Τσουμάνης 9

Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75

Διαιτητές: Ζαχαρής-Ρίζος-Ελ Ανύ (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 21-21, 48-40, 65-59, 87-75

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 17 (1), Μαλέλης 14 (3), Σιγάλας 6 (2), Πετανίδης 7 (2), Βαφειάδης 3 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Ζευγαράς 2, Τζέικομπς 21 (3), Καραγεωργίου 8 (1), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 4

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 5 (1), Μολές 7 (1), Ανέι 17 (1), Νούμερος 6 (1), Καλιανιώτης 23 (4), Παγουλάτος, Καραμαλέγκος 15 (2), Μουτίδης 2

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 78-66

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Ευφραιμίδης-Νέδογλου (Ντούρας)

Δεκάλεπτα: 19-17, 42-38, 61-51, 78-66

Inteplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 9 (3), Πέιν 17 (1), Βίκτορ 12, Βλάσσης 7 (1), Τουλούπης 4 (1), Περρής 7 (1), Λαγός 11, Δρέλλας 2, Σπρίντζιος 9, Μόρας

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 12 (3), Γκατζιάς 14 (4), Νότατζ 13 (1), Επαμεινώνδας 11 (2), Γκιουζελίδης 8, Κολοφώτης, Κομνιανίδης 2, Ροζάκης 2, Τσάμης, Κατσαμούρης 4, Πέργουλης

Η 8η αγωνιστική της Elite League (13-16/11):

Παρασκευή 13/11 (16:30):

Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος 67-81

Σάββατο 14/11 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel 78-93 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 78-66 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 16/11 (21:15):

Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 20-23/11):

Παρασκευή 20/9 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Σάββατο 21/9 (17:00):

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 23/9 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό