Η Πορτογαλία δίνει το πρώτο της ματς μετά την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο, με παίκτες και οπαδούς να τον αποθεώνουν με τον δικό τους τρόπο.

Η Πορτογαλία φιλοξενεί τη Δανία για τη League A του Nations League, με τους Ίβηρες να δίνουν το πρώτο τους ματς μετά την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα.

Παρότι πρώην, πλέον, διεθνής, ο CR7 ήταν κατά μία έννοια παντού στο γήπεδο, με τους έντεκα παίκτες που επέλεξε για την αρχική του ενδεκάδα ο Ζόρζε Ζεσούς να φορούν τη φανέλα του Πορτογάλου θρύλου, την ώρα που ένα τεράστιο πανό με τα λόγια "Obrigado Capi7ao" έκανε την εμφάνισή του στην κερκίδα.

Portugal players honoured Cristiano Ronaldo by taking to the pitch wearing No. 7 shirts ahead of their Nations League clash with Denmark. Before kick-off, every player in the starting XI made their way out in Braga with Ronaldo's name and iconic number on their backs. Portugal are playing their first game since the 41-year-old announced his retirement from the national team earlier this month. No men’s footballer has made as many appearances (234) or scored as many goals (146) in international football as Ronaldo. — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 14, 2026