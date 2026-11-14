Κριστιάνο Ρονάλντο: Το ευχαριστώ των οπαδών στο πρώτο ματς χωρίς αυτόν

Γιάννης Πολιάς
Κριστιάνο Ρονάλντο: Το ευχαριστώ των οπαδών στο πρώτο ματς χωρίς αυτόν

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Η Πορτογαλία δίνει το πρώτο της ματς μετά την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο, με παίκτες και οπαδούς να τον αποθεώνουν με τον δικό τους τρόπο.

Η Πορτογαλία φιλοξενεί τη Δανία για τη League A του Nations League, με τους Ίβηρες να δίνουν το πρώτο τους ματς μετά την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα.

Παρότι πρώην, πλέον, διεθνής, ο CR7 ήταν κατά μία έννοια παντού στο γήπεδο, με τους έντεκα παίκτες που επέλεξε για την αρχική του ενδεκάδα ο Ζόρζε Ζεσούς να φορούν τη φανέλα του Πορτογάλου θρύλου, την ώρα που ένα τεράστιο πανό με τα λόγια "Obrigado Capi7ao" έκανε την εμφάνισή του στην κερκίδα.

@Photo credits: Associated Press
     

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