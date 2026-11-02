Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Λέρνερ Τιέν στο πρώτο γύρο του Rolex Paris Masters το μεσημέρι της Τρίτης (03/11, 14:30).

O Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει στη μάχη του Rolex Paris Masters στη Γαλλία και έχει μπροστά του τη πρώτη μάχη στη διοργάνωση. Ο Έλληνας κρυφαίος τενίστας θα αντιμετωπίσει στο πρώτο γύρο του ATP 1000 του Παρισιού τον Λέρνερ Τιέν το μεσημέρι της Τρίτης (03/11, 14:30).

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας έχει βρεθεί απέναντι στον καταγόμενο από τις ΗΠΑ Λέρνερ Τιέν μόλις μία φορά. Ο 20χρονος Αμερικανός και Νο.19 στο κόσμο επικράτησε του Τσιτσιπά, Νο.33 στη παγκόσμια κατάταξη, με 2-0 σετ στο ATP 250 στη Γενεύη το περασμένο Μάιο του 2026. Ο Τιέν μάλιστα νίκησε με δύο tie-break 7-6(4), 7-6(2).

Learner Tien (n°20) bat Stefanos Tsitsipas (n°82) en 1/8e de l'ATP 250 de Genève et obtient sa 5e victoire en carrière sur terre battue sur le circuit principal. 🇺🇸 L'Américain affrontera Stan Wawrinka ou Alex Michelsen pour son 5e quart de la saison. 🔜 https://t.co/pSx0epP5DP Δείτε Επίσης Τσιτσιπάς: Απέναντι στον Βαν Άσε, αν προκριθεί στους «32» του Παρισιού May 20, 2026

Ο Τσιτσιπάς θα παλέψει να πάρει τη ρεβάνς στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση, για να βρεθεί στους «32» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε. Ο 22χρονος τενίστας επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας (02/11) του Μαριάνο Ναβόνε με 6-3, 7-5.

Στα προημιτελικά του Masters του Παρισιού, ο πιθανός αντίπαλος του Τσιτσιπά, αν φτάσει ως εκεί, θα προκύψει από τον νικητή του δυνατού ζευγαριού Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.1)-Ραφαέλ Χοδάρ (Νο.10)