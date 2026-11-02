Ο Ζόρντι Εμπουλά έκανε... παπάδες στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό και απέδειξε πως μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στην Κηφισιά Tutu Deals.

Η Κηφισιά Tutu Deals, για ακόμα ένα παιχνίδι απέναντι σε διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, ήταν παραπάνω από ανταγωνιστική. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβγαλε το... λάδι στον Ολυμπιακό και έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος «κράτησε» το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αποκρούοντας τις τεράστιες ευκαιρίες του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Το αξιοσημείωτο για την Κηφισιά Tutu Deals είναι πως, παρόλο που βρέθηκε, κόντρα στη ροή του αγώνα, να χάνει με διαφορά δύο γκολ, εν τέλει έδειξε τα ψυχικά αποθέματα που απαιτούνται για να ισοφαρίσει απέναντι σε μια ομάδα του επιπέδου του Ολυμπιακού.

Μπορεί το επιθυμητό αποτέλεσμα να μην ήρθε και η ομάδα του Αργεντινού τεχνικού να «λύγισε» στο 90+5', όμως αυτό που μένει είναι η υπερπροσπάθεια απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο, αλλά και ένα σημαντικό αγωνιστικό κέρδος. Ο λόγος για τον Ζόρντι Εμπουλά.

Ο Ισπανός εξτρέμ πέρασε στο ματς στο 76ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Άνχελο Σαγκάλ, και πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως μπορεί να αποτελέσει πραγματικό game-changer, καθώς συμμετείχε και στα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο Εμπουλά αποκτήθηκε το καλοκαίρι και χρειάστηκε αρκετή δουλειά για να βρει τη θέση του στις επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο. Είναι χαρακτηριστικό πως στο πρωτάθλημα μετράει πέντε συμμετοχές, όλες ως αλλαγή, ενώ ως βασικός έχει αγωνιστεί μόνο στις τρεις αναμετρήσεις της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μάλιστα, στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ο Καταλανός εξτρέμ με ρίζες από το Κονγκό πέτυχε το παρθενικό του γκολ με ένα φοβερό μακρινό σουτ.

Με τη συνολική του παρουσία έδειξε πως είναι έτοιμος να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και ο «Σέμπα» τού έδωσε την ευκαιρία απέναντι στον Ολυμπιακό, δικαιώνοντας την επιλογή του.

Στο 80ό λεπτό, ο Εμπουλά εκμεταλλεύτηκε την άψογη μπαλιά του (για ακόμα μία φορά εξαιρετικού) Κυριόπουλου και, με εξαιρετικό τελείωμα, πλάσαρε τον Ορτέγκα, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε... ανίκητος.

Στο 90+1', ο Ισπανός πήγε στο ένας εναντίον ενός με τον Τικνιζάν και, με άψογη σέντρα, έστειλε την μπάλα... συστημένη στον Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ σε 43 εμφανίσεις με την Κηφισιά Tutu Deals, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Μπορεί το κλαμπ των Βορείων Προαστίων να μην κατάφερε να διαφυλάξει το βαθμολογικό όφελος, όμως δεδομένα ο Σεμπάστιαν Λέτο, πέρα από την ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, μπορεί πλέον να υπολογίζει ακόμα περισσότερο σε ένα έξτρα μεσοεπιθετικό «όπλο».

Εμπουλά vs Ολυμπιακός

21 λεπτά

1 τελική (0,1xG)

1 γκολ

1 ασίστ, (0,24xA)

5/7 πάσες (71%)

1/2 σέντρες

3/3 ντρίμπλες

3/5 μονομαχίες

1 επαφή στην αντίπαλη περιοχή

1 προωθητικό τρέξιμο

Ποιος είναι ο Εμπουλά

Έμαθε ποδόσφαιρο στο κορυφαίο... σχολείο του κόσμου, καθώς είναι ποδοσφαιρικό προϊόν της Μασία. Το 2017 η Μπαρτσελόνα τον πούλησε στην Μονακό αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ, τη χρονιά που ήταν υποψήφιος για βραβείο Puskas, για τρομερό γκολ που είχε πετύχει σε ματς του Youth League κόντρα στην Ντόντμουντ.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο σε αρκετές χώρες, καθώς πέρα από τους Μονεγάσκους έχει περάσει επίσης από Σερκλ Μπριζ, Ουέσκα, Μαγιόρκα, Εστορίλ, Ρασίνγκ, Ελλάς Βερόνα και Ζιλ Βιθέντε.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε La Liga 2 με τη Λεονέσα και στο δεύτερο μισό της χρονιάς πέρασε από την Κίνα για λογαριασμό της Χεάν, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος. Συνολικά μέτρησε 24 εμφανίσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ.