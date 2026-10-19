Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, μετά την παρουσία τους στη Κίνα, πήραν μεγάλη άνοδο στη παγκόσμια κατάταξη, κάνοντας και οι δύο πολύ καλό κλείσιμο στη σεζόν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσαν την παρουσία τους σε Σαγκάη και Γουχάν αντίστοιχα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές πορείες. Οι δύο Έλληνες τενίστες είδαν, ως αποτέλεσμα, σημαντική άνοδο στη παγκόσμια κατάταξη.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε από τη Δευτέρα (19/10) η λίστα της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις ανδρών και γυναικών με την Σάκκαρη και τον Τσιτσιπά να έχουν άνοδο τεσσάρων θέσεων έκαστως, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν σταδιακά στις υψιλότερες θέσεις του παγκόσμιου τένις.

Η Σάκκαρη στο Wuhan Open έφτασε ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης, και ανέβηκε από την 35η στην 31η θέση του world ranking της WTA.

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς συμμετείχε στο Shanghai Masters και σταμάτησε την πορεία του στη φάση των «16» του τουρνουά. Ο Έλληνας πρωταθλητής πριν μία εβδομάδα ήταν στην 39η θέση του κόσμου, ενώ πλέον βρίσκεται στην 35η της ATP. O Τσιτσιπάς την Τρίτη (20/10) ξεκινάει της υποχρεώσεις του στο ATP 250 στο Αλμάτι για να κερδίσει κι άλλες θέσεις.

Άνοδο είχε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος από την 135η θέση, πλέον βρίσκεται στο Νο.133 της εν λόγω λίστας. Ο Έλληνας τενίστας αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Καζακστάν, στην ίδια διοργάνωση με τον Τσιτσιπά, απέναντι στον Καζάκο Μιχαϊλ Κουκούσκιν για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.