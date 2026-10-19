Τσιτσιπάς: To πρωί της Τρίτης με τον Κοβάτσεβιτς στο Αλμάτι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπάινει στο πρόγραμμα του Almaty Open το πρωί της Τρίτης (20/10) περίπου στις 11:15, με μοναδικό στόχο να κυνηγήσει την κατάκτηση του ATP 250 στο Καζακστάν.
Όπως έγινε γνωστό, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, στο δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι του κεντρικού court του Almaty Open, λίγο μετά τις 11:00.
Θα είναι η τρίτη συνάντηση του Έλληνα πρωταθλητή, No.35 στο κόσμο, απέναντι στον Κοβάτσεβιτς. Στην πρώτη τους μάχη ο Τσιτσιπάς νίκησε στο Λος Κάμπος το 2024 με 2-0 σετ, ενώ στην τελευταία τους συνάντηση, το περασμένο Αύγουστο, ο Αμερικανός επικράτησε με 2-0 στο Winston Salem των ΗΠΑ. O Τσιτσιπάς έχει δείξει πολύ μεγάλη άνοδο από την τελευταία τους αναμέτρηση και η μάχη του κόντρα στο Νο.81 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι εντελώς διαφορετική αυτή τη φορά.
Σε περίπτωση πρόκρισης, πιθανός αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Μιχαΐλ Κουκούσκιν-Στέφανος Σακελλαρίδης, με τον ελληνικό εμφύλιο στη φάση των «16» του ATP 250 του Αλμάτι να είναι προ των πυλών. Ο Σακελλαρίδης αντιμετωπίζει τον Κουκούσκιν σήμερα (19/10, 17:30).
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