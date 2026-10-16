Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε τον αγώνα της απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα δεχόμενη bagel set, όμως ξεπέρασε το σοκ, πήγε το παιχνίδι στο 3ο σετ, όμως δεν απέφυγε την ήττα με 2-1 στα προημιτελικά στο WTA 1000 της Γουχάν.

O προημιτελικός για τη Μαρία Σάκκαρη απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα, άρχισε με το σοκ ενός bagel set, όμως ο προημιτελικός στο WTA 1000 στη Γουχάν εξελίχθηκε σε ντέρμπι, που κρίθηκε στο 12ο game του 3ου σετ, με την παίκτρια από την Πολωνία να επικρατεί με 6-0, 3-6, 7-5 και να περνά στα ημιτελικά.

Έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 32 λεπτών η Μαρία Σάκκαρη στο τέλος δεν κατάφερε να εξαργυρώσει τη σπουδαία της εμφάνιση μετά το 1ο σετ και να πανηγυρίσει την είσοδό της στο 2ο ημιτελικό σε WTA 1000 μέσα στη χρονιά, μετά εκείνον τον Φεβρουάριο στην Ντόχα

Η Ελληνίδα παίκτρια σέρβιρε στο 12ο game του 3ου σετ για να οδηγήσει το παιχνίδι στο tie break, όμως στο match point της Χβαλίνσκα η μπάλα στο διαγώνιο backnand σταμάτησε στο φιλέ, με τη Σάκκαρη να γνωρίζει έναν αποκλεισμό που αφήνει την ίδια πικρία, όπως τον περασμένο Μάιο στον 3ο γύρο του Roland Garros, με αντίπαλο την Πολωνή.

Maja gets it done ✅ Maja Chwalinska makes her mark in Wuhan, defeating Sakkari 6-0, 3-6, 7-5! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/HFFIqCMe8R October 16, 2026

Με bagel set το 0-1

Στο εναρκτήριο game η Σάκκαρη αρχικά έσωσε το 1ο break point του αγώνα, όμως μετά τη 2η ισοπαλία, δεν το απέφυγε. Μετά το 30-30 στο 2o game, η Χβαλίσνκα με winner και το αβίαστο λάθος από τη Σάκκαρη, έκανε το 2-0.

Η Χβαλίνσκα προηγήθηκε 0-40 στο 3o game, η Σάκκαρη μείωσε σε 30-40, όμως και πάλι με αβίαστο λάθος δέχθηκε νέο break (3-0).

Η Σάκκαρη ισοφάρισε 30-30 στο 4ο game, όμως η Χβαλίνσκα με dpop shot και αβίαστο λάθος από την Ελληνίδα παίκτρια, έφθασε στο 4-0.

Με διπλό λάθος η Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point και μετά το 30-40 η Χβαλίνσκα έφθασε σε νέο break και στο 5-0, για να ακολουθήσει love game και το 6-0 σε 30 λεπτά.

Flawless ✨ Maja Chwalinska takes the first set against Sakkari in Wuhan! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/VN5QhCZlCy October 16, 2026

Mε 17 winners το 1-1

H Σάκκαρη «σβήνοντας» break point, σταμάτησε και το σερί της αντιπάλου της (1-0). Και στο 2ο game, παρότι αρχικά έχασε διπλό break point, τελικά στην 3η ευκαιρία, κρατώντας τη Χβαλίνσκα πίσω στο γήπεδό της, με winner «έσπασε» το σερβίς της (2-0).

Αυτόματα η ψυχολογία άλλαξε, με τη Σάκκαρη να συνεχίζει με love game για το 3-0. H Χβαλίνσκα, αποφεύγοντας νέο break (30-40), μείωσε σε 3-1, όμως η Σάκκαρη έχοντας απάντηση στο drop shot της Πολωνής, έκλεισε το 5o game για το 4-1.

Στο 7ο game η Σάκκαρη, μετά το 15-30, με άσο και winner πήρε το αβαντάζ, όμως βρέθηκε απέναντι σε break point, με winner το «έσβησε» και μετά τη 2η ισοπαλία, διατήρησε το προβάδισμα (5-2). Kαι σερβίροντας για την κατάκτηση του σετ στο 9ο game το κατάφερε, φθάνοντας στο 6-3, έχοντας πετύχει 17 winners.

Taking it to a decider 🔥 Maria Sakkari turns this game around, winning the second set 6-3 over Chwalinska. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/ePjw6zbsxz — wta (@WTA) October 16, 2026

Επιστροφή με το backhand στο φιλέ κι αποκλεισμός

Σε game με μεγάλα ράλι, η Χβαλίνσκα διατήρησε το σερβίς της, για το 1-0, στο ξεκίνημα του 3ου σετ.

Η Σάκκαρη μετά το 0-30, βρέθηκε απέναντι σε break point (30-40), με δύο πόντους σειρά πήρε το αβαντάζ, κατακτώντας το game μετά τη 2η ισοπαλία (1-1).

Η Χβαλίνσκα απάντησε με love game (2-1) και στο 5ο game η Πολωνή με επιθετικό παιχνίδι «έσβησε» break point, φθάνοντας στο 3-2.

Αντιμέτωπη με break point, έπειτα από διπλό λάθος, βρέθηκε αμέσως μετά η Σάκκαρη, όμως με τρεις πόντους στη σειρά έκανε το 3-3, με τη συμπλήρωση δύο ωρών αγώνα.

H Χβαλίνσκα διατήρησε το προβάδισμα (4-3), προηγήθηκε 15-40 στο 8o game, βρήκε και 3ο break point, όμως η Σάκκαρη είχε απαντήσεις για το 4-4.

Η Πολωνή με love game έφθασε στο 5-4 κι στη συνέχεια στο 6-5, με τη Σάκκαρη να προηγείται 30-15 και 40-30 στο 12ο game, όμως να βρίσκεται αντιμέτωπη με match point και στέλνοντας την μπάλα με το backhand στο φιλέ, να χάνει το σετ με 7-5 και την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στο tie break.