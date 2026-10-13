Ο Τσιτσιπάς το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) με τον Μεντβέντεφ στη Σαγκάη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με σπουδαία αντίδραση μετά το 1ο σετ νίκησε και τον Τέιλορ Φριτς με 2-1 σετ και συνεχίζει την πορεία του στο Masters της Σαγκάης.
Ο Ο 28χρονος Έλληνας βρίσκεται στη φάση των «16» κι εκεί θα αντιμετωπίσει σε ένα μεγάλο παιχνίδι τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που θα γίνει την Τετάρτη (14/10). Το παιχνίδι ορίστηκε να γίνει στο κεντρικό κορτ, θα είναι το 3ο του προγράμματος και θα αρχίσει στις 13:00 ώρα Ελλάδος.
Θα είναι η 16η συνάντησή τους στο tour, με το σκορ να είναι στο 15-10 υπέρ του Μεντβέντεφ, αν και στην τελευταία τους συνάντηση, νικητής ήταν ο Τσιτσιπάς, στο φετινό τουρνουά της Ντόχα, επίσης στη φάση των «16», με 6-3, 6-4.
Ο νικητής θα περάσει στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο, Ζιζού Μπεργκς, που απέκλεισε τον Κάρλος Αλακράθ ή τον Αμερικανό, Τόμι Πολ. Αυτό το παιχνίδι θα ακολουθήσει τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ.
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