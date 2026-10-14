Από την αναγκαστική εγκατάλειψη του Ντονέτσκ το 2014 μέχρι την ανάδειξη δεκάδων Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών και τη διεκδίκηση μιας θέσης στην ευρωπαϊκή ελίτ. Tα πρόσωπα που την κράτησαν... ζωντανή.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ζει με τον πόλεμο πολύ περισσότερο απ’ όσο συχνά αντιλαμβάνεται η διεθνής ποδοσφαιρική κοινότητα. Για τον σύλλογο, η σύγκρουση με τη Ρωσία δεν άρχισε με τη γενικευμένη εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022, αλλά το 2014, όταν οι εχθροπραξίες έφτασαν στην περιοχή του Ντονμπάς και η ομάδα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την ιστορική της έδρα. Έκτοτε, η Σαχτάρ βρίσκεται σε διαρκή εξορία, έχοντας αγωνιστεί και προπονηθεί σε διαφορετικές πόλεις της Ουκρανίας, ενώ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της έχει χρειαστεί να μετακινηθεί και εκτός συνόρων.

Η απώλεια του Ντονέτσκ και του υπερσύγχρονου «Ντονμπάς Αρένα», το οποίο υπέστη ζημιές από βομβαρδισμούς το 2014, άλλαξε οριστικά τις συνθήκες λειτουργίας του συλλόγου. Το προπονητικό κέντρο της ομάδας δέχθηκε επίσης πλήγματα, ενώ οι ποδοσφαιριστές και το προσωπικό αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα συνεχών μετακινήσεων, αβεβαιότητας και αυξημένων κινδύνων.

Παρά τις αντιξοότητες, η Σαχτάρ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Το παρατσούκλι της, «Οι Μεταλλωρύχοι», παραπέμπει στη βιομηχανική ταυτότητα της περιοχής, ενώ οι χαρακτηριστικές πορτοκαλί εμφανίσεις και η κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2009 έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Εξίσου σημαντική, ωστόσο, είναι η φήμη της ως συλλόγου που ανακαλύπτει νεαρά ταλέντα, τα εξελίσσει και τα προωθεί στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η αποψινή αντίπαλος της ΑΕΚ έμεινε... ζωντανή και προσπαθεί να κρατήσει την ταυτότητά της.

Η βραζιλιάνικη φιλοσοφία της Σαχτάρ

Η σχέση της Σαχτάρ με το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της αγωνιστικής και οικονομικής στρατηγικής της. Εμπνευστής αυτής της κατεύθυνσης ήταν ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του συλλόγου, Ρινάτ Αχμέτοφ, ο οποίος επιθυμούσε να δημιουργήσει μια ομάδα με επιθετικό, θεαματικό ποδόσφαιρο, ικανή να προσελκύει φιλάθλους και να ανταγωνίζεται τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ο πρώτος Βραζιλιάνος που εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας ήταν ο επιθετικός Μπραντάο, το 2002. Η στρατηγική απέκτησε, όμως, πραγματική δυναμική το 2004, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος απεβίωσε το 2026 σε ηλικία 80 ετών, είχε την ευθύνη να εντοπίζει νεαρούς ποδοσφαιριστές στη Βραζιλία, να τους εντάσσει στο σύνολο και να τους βοηθά να εξελιχθούν σε πρωταγωνιστές.

Ο Ελάνο και ο Ζάντσον ήταν μεταξύ των πρώτων σημαντικών προσθηκών εκείνης της περιόδου. Ακολούθησαν ποδοσφαιριστές που άφησαν έντονο αποτύπωμα, όπως ο Φερναντίνιο, ο Γουίλιαν, ο Ταϊσόν και ο Λουίζ Αντριάνο. Ορισμένοι μεταγράφηκαν αργότερα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους έναντι σημαντικών ποσών, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του μοντέλου.

Ο Φερναντίνιο μετακινήθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Γουίλιαν πωλήθηκε στην Ανζί Μαχατσκαλά έναντι περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Λουίζ Αντριάνο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, με 128 τέρματα, ενώ ο Ταϊσόν κατέγραψε 299 συμμετοχές, αριθμό-ρεκόρ για την ομάδα.

Η επιτυχία δεν οφειλόταν αποκλειστικά στην επιλογή ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Η Σαχτάρ δημιούργησε ένα περιβάλλον που διευκόλυνε την προσαρμογή τους σε μια χώρα με διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα και κλίμα. Μεταφραστές, οργανωμένες εγκαταστάσεις και η παρουσία μιας ολοένα μεγαλύτερης βραζιλιάνικης κοινότητας συνέβαλαν στην ενσωμάτωσή τους.

Ο Αχμέτοφ επιδίωκε να τοποθετήσει τόσο την ομάδα όσο και το Ντονέτσκ στον διεθνή ποδοσφαιρικό χάρτη. Η στρατηγική του απέδωσε, δημιουργώντας έναν σύλλογο που συνδύαζε τις αθλητικές διακρίσεις με την εμπορική αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών του.

Πενήντα Βραζιλιάνοι και μια παράδοση που συνεχίζεται

Ο πόλεμος δεν ανέκοψε την πολιτική μεταγραφών της Σαχτάρ. Αντίθετα, ο σύλλογος συνέχισε να αναζητά ταλέντα στη Βραζιλία, φτάνοντας το καλοκαίρι του 2026 σε ένα σημαντικό ορόσημο: την απόκτηση του 50ού Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή στην ιστορία του.

Ο Ράιαν Ρομπέρτο, νεαρός επιθετικός που προερχόταν από τη Φλαμένγκο, εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιούλιο του 2026 έναντι περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε ο Μπρουνίνιο, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Παραναένσε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται σε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Η παρουσία τόσων Βραζιλιάνων έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, σχεδόν μια μικρή βραζιλιάνικη κοινότητα στην Ουκρανία, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους.

Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η επιλογή της Σαχτάρ προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν χρόνο συμμετοχής, να αγωνιστούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να προετοιμαστούν για το επόμενο βήμα της καριέρας τους. Παράλληλα, η παρουσία συμπατριωτών τους περιορίζει το πολιτισμικό σοκ και διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Η αλληλεγγύη αυτή δεν περιορίζεται στα αποδυτήρια. Οι ποδοσφαιριστές περνούν χρόνο μαζί εκτός γηπέδου, στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον οικειότητας, απαραίτητο για ανθρώπους που ζουν μακριά από τις οικογένειές τους.

Ο πόλεμος και το τίμημα της καθημερινότητας

Η ζωή στην Ουκρανία παραμένει δύσκολη ακόμη και για τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μακριά από τις κύριες γραμμές του μετώπου. Στο Λβιβ, στη δυτική πλευρά της χώρας, οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές υπενθυμίζουν καθημερινά ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο Πεδρίνιο έχει περιγράψει στιγμές κατά τις οποίες ο ίδιος και η οικογένειά του χρειάστηκε να καταφύγουν στο υπόγειο γκαράζ του σπιτιού τους, έπειτα από συναγερμό μέσα στη νύχτα.

Για τους νεότερους παίκτες, η ψυχολογική πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πολλοί βρίσκονται μακριά από τους οικείους τους, ενώ ο φόβος και η αβεβαιότητα δυσκολεύουν την προσαρμογή τους.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραμείνεις ψυχικά δυνατός», έχει επισημάνει ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Οι παλαιότεροι προσπαθούν να καθησυχάζουν τους νεότερους, υπενθυμίζοντάς τους ότι η κατάσταση δεν θα διαρκέσει για πάντα.

Η διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες να διευκολύνει την καθημερινότητα των παικτών, όμως οι συνθήκες απέχουν πολύ από εκείνες ενός συνηθισμένου ευρωπαϊκού συλλόγου. Ορισμένοι μένουν σε ξενοδοχεία, καθώς οι οικογένειές τους φοβούνται να εγκατασταθούν στην Ουκρανία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν δύο ή τρεις μήνες χωρίς να δουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Εξίσου επιβαρυντικές είναι οι μετακινήσεις. Η απουσία σταθερής έδρας και οι πολύωρες διαδρομές με λεωφορείο προκαλούν κόπωση, επηρεάζουν την προετοιμασία και αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Οι παίκτες μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψουν δέκα ή δώδεκα ώρες για έναν αγώνα και λίγες ημέρες αργότερα να αγωνιστούν ξανά στο ουκρανικό πρωτάθλημα.

Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως μια μορφή κανονικότητας και ανακούφισης, τόσο για τους ίδιους τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο που προσαρμόζεται

Η Σαχτάρ δεν αντιμετωπίζει τις μεταγραφές αποκλειστικά ως μέσο αγωνιστικής ενίσχυσης. Αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής της επιβίωσης. Η πώληση του Μιχάιλο Μούντρικ στην Τσέλσι έναντι περίπου 89 εκατομμυρίων λιρών αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές συμφωνίες στην ιστορία του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα, ο Κέβιν μετακινήθηκε στη Φούλαμ το 2025, έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο στη Σαχτάρ, έναντι ποσού που πλησίαζε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η περίπτωση του Κέβιν αποτυπώνει τη νέα στρατηγική: απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών με προοπτική, άμεση αξιοποίησή τους και πώληση όταν προκύψει μια συμφέρουσα πρόταση.

Παρόμοια ήταν η περίπτωση του Νταβίντ Νέρες. Ο Βραζιλιάνος αποκτήθηκε από τον Άγιαξ τον Ιανουάριο του 2022, λίγο πριν από τη γενικευμένη ρωσική εισβολή, αλλά δεν πρόλαβε να αγωνιστεί με τη φανέλα της Σαχτάρ. Έξι μήνες αργότερα μεταγράφηκε στην Μπενφίκα, με τον ουκρανικό σύλλογο να αποκομίζει οικονομικό όφελος.

Η διοίκηση έχει ενισχύσει το δίκτυο ανίχνευσης ταλέντων στη Βραζιλία και έχει επενδύσει σε πιο σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης. Ο στόχος είναι να περιορίζεται ο κίνδυνος των μεταγραφών και να εντοπίζονται παίκτες που μπορούν να προσφέρουν αγωνιστικά και οικονομικά αποτελέσματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ο Πάλκιν υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος έχει αναγκάσει την ομάδα να λαμβάνει ταχύτερες αποφάσεις και να προσαρμόζει διαρκώς τη λειτουργία της. Η επιτυχία του μοντέλου εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και από την ικανότητα της διοίκησης να κινείται γρήγορα σε μια ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά.

Ο ανταγωνισμός με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς

Η στρατηγική της Σαχτάρ αντιμετωπίζει πλέον έναν επιπλέον αντίπαλο: την αυξανόμενη παρουσία των πλουσιότερων ευρωπαϊκών συλλόγων στη μεταγραφική αγορά της Νότιας Αμερικής. Ομάδες όπως η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι αναζητούν ολοένα νεότερους ποδοσφαιριστές, διαθέτοντας ποσά που δυσκολεύουν τον ανταγωνισμό για έναν σύλλογο με έδρα μια εμπόλεμη χώρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Εστεβάο, ο οποίος βρισκόταν στο μεταγραφικό στόχαστρο της Σαχτάρ πριν καταλήξει στην Τσέλσι. Ο αθλητικός διευθυντής του ουκρανικού συλλόγου, Ντάριο Σρνα, έχει αναγνωρίσει ότι οι οικονομικές δυνατότητες των μεγάλων αγγλικών ομάδων καθιστούν δυσκολότερη την απόκτηση των κορυφαίων νεαρών ταλέντων.

Ανάλογη εξέλιξη σημειώθηκε και στην περίπτωση του Γκαμπριέλ Μεκ, τον οποίο η Σαχτάρ προσπάθησε επί μήνες να αποκτήσει από την Γκρέμιο, προτού ο ποδοσφαιριστής επιλέξει την Πόρτο. Όταν οι οικονομικοί όροι είναι παρόμοιοι, η απουσία πολεμικών συγκρούσεων αποτελεί καθοριστικό πλεονέκτημα για τους συλλόγους άλλων χωρών.

Ως απάντηση, η Σαχτάρ στρέφεται ακόμη περισσότερο σε πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές, προσπαθώντας να τους εντοπίσει πριν προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ισχυρότερων ομάδων. Η απόκτηση του Μπρουνίνιο εντάσσεται σε αυτή τη λογική.

Η επένδυση σε νέους παίκτες συνδέεται άμεσα και με έναν άλλο κρίσιμο στόχο: τη σταθερή συμμετοχή στο Champions League. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση προσφέρει σημαντικά έσοδα, αυξάνει την εμπορική προβολή και επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να παρουσιάζονται σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού.

Για τη Σαχτάρ, η συμμετοχή στο Champions League δεν είναι απλώς ζήτημα κύρους. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρήσει ενεργό το μεταγραφικό της μοντέλο.

Αχμέτοφ: Από τη φτώχεια του Ντονέτσκ στο όραμα μιας ελεύθερης Ουκρανίας

Ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας και ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της ανατολικής Ευρώπης, αποτελεί μια προσωπικότητα που συνδέει το ποδόσφαιρο, τη βαριά βιομηχανία και τη σύγχρονη ιστορία της χώρας του. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Ντονέτσκ μέχρι την επιχειρηματική κορυφή, η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία, αντιφάσεις και μια βαθιά σύνδεση με τον τόπο καταγωγής του.

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο γεννήθηκε από μικρή ηλικία. Καθώς η οικογένειά του δεν είχε χρήματα για εισιτήρια, παρακολουθούσε τους αγώνες της Σαχτάρ Ντονέτσκ από έναν σωρό πέτρες έξω από το γήπεδο. Ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά τελικά ακολούθησε τον δρόμο των επιχειρήσεων. Το 1996 ανέλαβε την προεδρία της Σαχτάρ, θέτοντας ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παρά τις αρχικές αμφισβητήσεις, επένδυσε σε ξένους προπονητές και παίκτες, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή της Ουκρανίας και στην κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2009.

Παράλληλα, οικοδόμησε μια ισχυρή επιχειρηματική αυτοκρατορία, με σημαντική παρουσία στη μεταλλουργία. Η περιουσία και η επιρροή του, ωστόσο, συνδέθηκαν με το αδιαφανές μετασοβιετικό οικονομικό περιβάλλον, προκαλώντας ερωτήματα για τον ρόλο των ολιγαρχών στην ουκρανική πολιτική και οικονομία.

Ο πόλεμος με τη Ρωσία άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Η Σαχτάρ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ντονέτσκ, ενώ το χαλυβουργικό συγκρότημα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης το 2022. Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε να στηρίξει τους υπερασπιστές της πόλης και τις οικογένειές τους μέσω του προγράμματος «Heart of Azovstal».

Σήμερα, ο Αχμέτοφ δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον της Ουκρανίας. Υποστηρίζει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, την αποκατάσταση των συνόρων της χώρας και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις αντιφάσεις του παρελθόντος του, επιδιώκει να συνδέσει την επιχειρηματική του ισχύ με την ανοικοδόμηση της χώρας.

Το μεγαλύτερο όνειρό του παραμένει η επιστροφή της Σαχτάρ στο Ντονέτσκ, σε ένα γεμάτο «Ντονμπάς Αρένα». Για τον ίδιο, αυτή η επιστροφή θα συμβολίζει όχι μόνο την ποδοσφαιρική επιτυχία, αλλά και την αναγέννηση μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ουκρανίας.

Το Λονδίνο ως νέα ευρωπαϊκή βάση

Η ανάγκη προσαρμογής έχει οδηγήσει τη Σαχτάρ στην αναζήτηση νέων αγορών και συνεργασιών. Έπειτα από αγώνες που διεξήχθησαν στην Πολωνία και στη Γερμανία, ο σύλλογος συμφώνησε να χρησιμοποιήσει το «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι ως έδρα για τους εντός έδρας αγώνες του στο Champions League της περιόδου 2026-27.

Η επιλογή του Λονδίνου εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Η βρετανική πρωτεύουσα διαθέτει σημαντική ουκρανική κοινότητα, η οποία ενισχύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου, αλλά και μεγάλη βραζιλιάνικη παρουσία. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προσφέροντας ευκαιρίες εμπορικής προβολής και αύξησης των εσόδων.

Η διοίκηση αντιμετωπίζει τη μεταφορά των αγώνων ως ακόμη ένα βήμα προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Η παρουσία σε διαφορετικές αγορές μπορεί να ενισχύσει τις εμπορικές συνεργασίες, να διευρύνει το κοινό του συλλόγου και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων.

Παράλληλα, η πρόσληψη του Αρντά Τουράν στην τεχνική ηγεσία, τον Μάιο του 2025, ενίσχυσε την απήχηση της ομάδας στην Τουρκία. Η δημοτικότητα του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή αποτυπώθηκε και στην προσέλευση φιλάθλων σε φιλική αναμέτρηση με την Μπούρσασπορ, η οποία συγκέντρωσε περίπου 43.000 θεατές.

Η εξωστρέφεια αυτή δείχνει ότι η Σαχτάρ δεν περιορίζεται στην προσπάθεια διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης. Επιδιώκει να διευρύνει τη διεθνή της παρουσία, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη ευκαιρία.

Η επιβίωση ως διαρκής πρόκληση

Η Σαχτάρ παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλόγου που αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία του εξαιτίας ενός πολέμου. Η απώλεια της έδρας, οι δυσκολίες στις μετακινήσεις, η ψυχολογική επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στη μεταγραφική αγορά δημιουργούν ένα περιβάλλον που απέχει πολύ από τις συνθήκες των περισσότερων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ωστόσο, η οικονομική στήριξη του Ρινάτ Αχμέτοφ, η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο σύλλογος και η μακροχρόνια σχέση του με τη βραζιλιάνικη αγορά αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Η Σαχτάρ εξακολουθεί να επενδύει, να αναπτύσσει ποδοσφαιριστές και να διεκδικεί την παρουσία της στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Η επιστροφή στο Ντονέτσκ παραμένει αβέβαιη. Για την ώρα, η ομάδα προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη, να διατηρήσει την οικονομική της βιωσιμότητα και να προσφέρει στους παίκτες της τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα.

Η βραζιλιάνικη ταυτότητα, η επιμονή στις μεταγραφικές επενδύσεις και η διαρκής αναζήτηση νέων συνεργασιών αποτελούν τα βασικά εργαλεία αυτής της προσπάθειας. Πάνω απ’ όλα, όμως, η Σαχτάρ επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή τη σύνδεσή της με την πόλη από την οποία αναγκάστηκε να φύγει.

Η Σαχτάρ που έμαθε να ζει με τον πόλεμο

Δώδεκα χρόνια μακριά από το Ντόνετσκ, η Σαχτάρ συνεχίζει να αναζητά το σπίτι της, να κατακτά τίτλους και να αναδεικνύει ταλέντα. Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Σεργκέι Πάλκιν, περιγράφει μια καθημερινότητα χωρίς βεβαιότητες, όπου ο σχεδιασμός σταματά στον ορίζοντα της επόμενης ημέρας.

Πριν από δώδεκα χρόνια, η Σαχτάρ Ντόνετσκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη της, καθώς η πολεμική σύγκρουση στην περιοχή του Ντονμπάς ανέτρεψε τα πάντα. Από τότε, ο σύλλογος ζει σε μια διαρκή περιπλάνηση. Κίεβο, Λβιβ, Χάρκοβο, Βαρσοβία, Αμβούργο: διαφορετικές πόλεις, διαφορετικά γήπεδα, προσωρινές λύσεις σε μια πραγματικότητα που δεν επιτρέπει μακροπρόθεσμες βεβαιότητες

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Την περασμένη σεζόν, η ευρωπαϊκή της διαδρομή την οδήγησε στην Κρακοβία, όπου έδωσε τους εντός έδρας αγώνες της στο Conference League, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά, προτού αποκλειστεί από την Κρίσταλ Πάλας. Η κατάκτηση του ουκρανικού πρωταθλήματος, ωστόσο, της εξασφάλισε την επιστροφή στο Champions League. Για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της, η ομάδα επέλεξε ως προσωρινή έδρα το ιστορικό «Στάμφορντ Μπριτζ», το γήπεδο της Τσέλσι.

Για τον Σεργκέι Πάλκιν, διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ επί 22 χρόνια, αυτή η διαρκής μετακίνηση δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική δυσκολία. Είναι μια δοκιμασία αντοχής για έναν ολόκληρο οργανισμό, ο οποίος καλείται να λειτουργεί υπό συνθήκες πολέμου, διατηρώντας την αγωνιστική του ανταγωνιστικότητα και την οικονομική του βιωσιμότητα.

«Χάσαμε το γήπεδό μας, αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, να κατακτούμε τρόπαια και να αναδεικνύουμε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Για μένα, αυτό αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα παραδείγματα ανθεκτικότητας στην ιστορία του ποδοσφαίρου», δηλώνει στην ισπανική εφημερίδα El País, μιλώντας από το Κίεβο.

Η καθημερινότητα, ωστόσο, απέχει πολύ από την κανονικότητα. Οι αλλαγές γηπέδων, οι μετακινήσεις, η αναζήτηση κατάλληλων εγκαταστάσεων προπόνησης και η αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων καθιστούν τον προγραμματισμό εξαιρετικά δύσκολο.

«Είναι δύσκολο να ζεις και να παίζεις ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο. Στις σημερινές συνθήκες, είναι δύσκολο να προγραμματίσεις ή να προβλέψεις οτιδήποτε έναν χρόνο νωρίτερα, ακόμη και μερικούς μήνες πριν. Ζούμε και σχεδιάζουμε μόνο για την επόμενη μέρα», τονίζει ο Πάλκιν.

Και αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει κάθε πτυχή της λειτουργίας του συλλόγου. «Ο πόλεμος καθορίζει τα πάντα και επιφέρει συνεχείς αλλαγές. Αλλάζουμε γήπεδο, αλλάζουμε χώρο προπόνησης. Όλα αυτά απαιτούν σύνθετη οργάνωση και τεράστια σωματική και συναισθηματική προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές, το προσωπικό και όλους όσοι συμμετέχουν στη λειτουργία της ομάδας».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι μεταγραφές αποτελούν μία ακόμη δύσκολη εξίσωση. Η Σαχτάρ έχει οικοδομήσει επί σειρά ετών τη στρατηγική της γύρω από την ανακάλυψη και την ανάπτυξη νεαρών Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών, πολλοί από τους οποίους εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο πόλεμος, όμως, έχει αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

«Η επιλογή Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς μας. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τον σύλλογό μας χάρη στους Βραζιλιάνους. Γνωρίζουμε αυτή την αγορά, ξέρουμε πώς να δραστηριοποιούμαστε σε αυτήν και πώς να εξελίσσουμε τους ποδοσφαιριστές», εξηγεί ο Πάλκιν.

Η φήμη του συλλόγου και η δυνατότητα ανάδειξης νεαρών παικτών εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, όταν ένας ποδοσφαιριστής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια πρόταση από την Ουκρανία και μία από μια χώρα χωρίς πολεμικές συγκρούσεις, η απόφαση γίνεται σαφώς δυσκολότερη.

«Συνεχίζουμε να αποκτούμε ποδοσφαιριστές. Δεν είναι αδύνατο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλους συλλόγους. Φανταστείτε έναν παίκτη που έχει στα χέρια του μία πρόταση από εμάς και μία από την Πορτογαλία. Το πιθανότερο είναι ότι θα επιλέξει την Πορτογαλία, επειδή εκεί δεν υπάρχει πόλεμος», παραδέχεται.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Άρντα Τουράν, ένας προπονητής που, σύμφωνα με τον Πάλκιν, διαθέτει φιλοδοξία, προσωπικότητα και τη δυναμική να οδηγήσει τη Σαχτάρ σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Η επιστροφή στο Champions League αποτελεί σημαντική ευκαιρία, αλλά και μια απαιτητική δοκιμασία για ένα σύνολο που αναγκάζεται να προσαρμόζεται διαρκώς.

«Περιμένουμε κάθε σεζόν από την ομάδα μας να παρουσιάζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και να αναδεικνύει την αγωνιστική της ταυτότητα. Στόχος μας είναι να προκριθούμε από τη League Phase», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

Και, παρά τις δυσκολίες, το όνειρο παραμένει ζωντανό. Η επιστροφή στο Ντόνετσκ δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Σαχτάρ. Απλώς, με το πέρασμα του χρόνου, η ελπίδα έμαθε να συνυπάρχει με την πραγματικότητα.

Όταν η ομάδα εγκατέλειψε την πόλη το 2014, οι άνθρωποί της πίστευαν ότι θα επέστρεφαν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι εβδομάδες έγιναν μήνες και οι μήνες χρόνια. Κάπου εκεί έγινε σαφές ότι το μέλλον δεν μπορούσε να στηρίζεται σε μια ημερομηνία επιστροφής που κανείς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει.

«Δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε ότι κάποια μέρα θα επιστρέψουμε στο Ντόνετσκ. Το όνειρό μας είναι να γυρίσουμε πίσω», λέει ο Πάλκιν.

Μέχρι τότε, η Σαχτάρ συνεχίζει να αγωνίζεται, να διεκδικεί τίτλους και να χτίζει το μέλλον της μακριά από το σπίτι της. Όχι επειδή έχει συμβιβαστεί με την εξορία, αλλά επειδή αρνείται να αφήσει τον πόλεμο να καθορίσει την ταυτότητά της.