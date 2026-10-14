Ο Παναθηναϊκός παίζει ξανά με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα μετά από δύο χρόνια και από ολόκληρο την 23αδα που είχε τότε, έχει μονάχα τρεις ίδιους παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10-19:45-Live απ' το Gazzetta) στην πρεμιέρα του στο φετινό League Stage του Conference League κοντραριζόμενος με την ομάδα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

Την προηγούμενη βραδιά που είχαν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες δύο χρόνια πριν, ήταν και πάλι για την ίδια διοργάνωση και την ίδια φάση της, αλλά στη Βοσνία, με το τελικό σκορ να είναι 1-1, ωστόσο τότε οι «πράσινοι» ήταν μία πολύ διαφορετική ομάδα.

Όχι μόνο είχαν άλλον προπονητή, τον Ντιέγκο Αλόνσο, κάτι αναμενομένο με τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τεχνική τους ηγεσία, αλλά ακόμα και αναφορικά με το ρόστερ των ποδοσφαιριστών υπάρχουν τεράστιες διαφορές.

Από την 23αδα που είχε διαθέσιμη το «τριφύλλι» για εκείνο το παιχνίδι, μονάχα τρεις παίκτες έχουν παραμείνει στο σημερινό ρόστερ της ομάδας κι αυτό παρ' ότι μιλάμε μόλις για δύο χρόνια μετά.

Οι τρεις που βρίσκονταν στην αποστολή και στο προηγούμενο ματς με την Μπόρατς

Ο Ντιέγκο Αλόνσο είχε παρατάξει τον Παναθηναϊκό μ' ένα 4-3-3 έχοντας τον Ντραγκόφσκι κάτω από την εστία, τους Σένκεφελντ και Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας και τους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς στα δύο άκρα αυτής. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Μακσίμοβιτς, Τσέριν και Μπακασέτας, στα «φτερά» οι Πελίστρι και Τζούρισιτς ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Σπόραρ.

Στον πάγκο βρισκόντουσαν οι Μπάλντοκ, Μπρέγκου, Ιωαννίδης, Γεντβάι, Γερεμέγεφ, Λίλο, Λοντίγκιν, Μαντσίνι, Μαξ, Ουναΐ, Τετέ και Αράο.

Κοινώς από τους 23 ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν τότε την αποστολή του Παναθηναϊκού μονάχα τρεις βρίσκονται ακόμη στην ομάδα. Ο λόγος για τους Ίνγκασον, Ουναΐ και Πελίστρι.

Αν δε λάβουμε υπόψιν ότι ο Ίνγκασον είναι τραυματίας και δεν θα βρεθεί στην αποστολή, τότε ο αριθμός αυτών που μπορεί να βρεθούν σ' αυτήν ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) πέφτει στους δύο.

Για να καταλάβουμε καλύτερα για τι αλλαγή μιλάμε στο ρόστερ των «πράσινων» μπορούμε να μετατρέψουμε τον αριθμό αυτόν σε ποσοστό κι έτσι φαίνεται πως έχει παραμείνει ίδιο μόλις το 13% της ομάδας του αθηναϊκού κλαμπ σε σχέση με την προηγούμενη φορά που κοντραρίστηκαν οι δύο ομάδες.