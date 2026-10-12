Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγραψε ιστορία, καθώς και επίσημα θα τερματίσει το 2026 στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, όπως ανακοίνωσε η ATP.

Μετά από μία φανταστική χρονιά, με τις κατακτήσεις κυρίως του Rolland Garros και του US Open, o Αλεξάντερ Ζβέρεφ έχει χτίσει τεράστια διαφορά από τους Κάρλος Αλκαράθ και Μπεν Σέλτον, οι οποίοι, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς τους από το Masters της Σαγκάης, δεν μπορούν πλέον και μαθηματικά να απειλήσουν τον Γερμανό στη παγκόσμια κατάταξη. Έτσι, ο Ζβέρεφ θα βρεθεί στο τέλος του 2026 θα τερματίσει ως Νο.1 του world ranking, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Γιανίκ Σίνερ που έχει να αγωνιστεί στο ATP Tour ήδη τρεις μήνες και θα απουσιάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ιστορική στιγμή για τον Ζβέρεφ, αφού θα γίνει ο πρώτος Γερμανός που ανεβαίνει στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Ταυτόχρονα, θα γίνει και ο 30ος διαφορετικός τενίστας που ανεβαίνει στο Νο.1 στο κόσμο και παράλληλα θα είναι και ο γηραιότερος στην ιστορία του αθλήματος που θα ανέβει πρώτη φορά στη 1η θέση της σχετικής λίστας.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος Γερμανός τενίστας δήλωσε: «Ήταν μια φανταστική σεζόν για μένα, κέρδισα στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη και το να τερματίζω στο Νο.1 είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά και προσπάθεια για να το πετύχω, ειδικά επιστρέφοντας από εκείνον τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Τώρα θέλω να κλείσω τη σεζόν με καλό τρόπο».

Η καλύτερη θέση που έχει τερματίσει ο Ζβέρεφ είναι η 2η θέση το 2024 και θα είναι η 9η χρονιά που θα κλείσει τη σεζόν στο Top 10 του world ranking.

Παρόλα αυτά, ο Γερμανός, που δεδομένα θα προσπεράσει στη βαθμολογία τον Σίνερ, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, στη καλύτερη περίπτωση, για να πατήσει στη κορυφή της κατάταξης, αφού έως τότε και ο ίδιος θα κερδίσει παραπάνω πόντους στη βαθμολογία και ο Σίνερ θα χάσει αρκετούς από τους υπάρχοντες πόντους του λόγω απουσίας από τις διοργανώσεις που ακολουθούν στο υπόλοιπο της σεζόν.