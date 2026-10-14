Η Σάκκαρη για την φάση των «8»!

Η Μαρία Σάκκαρη έρχεται αντιμέτωπη με τη Μία Ποχάνκοβα για τη φάση των «16» στο WTA 1000 στη Γουχάν θέλοντας να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε χαρακτήρα στον προηγούμενο γύρο και πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Μάρτα Κόστιουκ με 2-1 (4-6, 6-2,6-2).

Μέσα σε 2 ώρες και 6 λεπτά η Σάκκαρη απέκλεισε το Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Έχουν προηγηθεί μέσα στη σεζόν οι νίκες επί των Παολίνι και Σβιόντεκ, με τη Μαρία να δείχνει ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο του τένις.

Τώρα θα βρει μπροστά της τη Μία Ποχάνκοβα που έχει ήδη κάνει αρκετές εκπλήξεις. Η Σλοβάκα, Νο202, απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο την Σινιού Ουάνγκ (Νο39) έπειτα από περίπου τρεις ώρες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστριες θα έρθουν αντιμέτωπες, με τη Σάκκαρη να έχει τον ρόλο του φαβορί. Η επικράτησή της στην αναμέτρηση βρίσκεται σε απόδοση 1.52 στη Novibet.

Η Μαρία λόγω εμπειρίας, κατάταξης και φόρμας έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποτιμήσει την αντίπαλό της. Οφείλει να μπει δυνατά στην αναμέτρηση και να δείξει την απαραίτητη προσοχή, κάτι που δεν έχει κάνει έως τώρα στη Γουχάν.

Στην ίδια πόλη το 2017, είχε φτάσει έως τα ημιτελικά και ο στόχος πλέον είναι μεγαλύτερος. Η Ποχάνκοβα μπορεί να της βάλει δύσκολα αλλά στο τέλος η Σάκκαρη θα χαμογελάσει.

Το ακριβές σκορ 1-2 προσφέρεται σε απόδοση 4.00 στη Novibet. Όποια από τις δύο προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό μία εκ των

Ίβα Γιόβιτς ή Μάγια Χβαλίνσκα.

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