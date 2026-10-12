Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανεβάζοντας ρυθμούς μετά το 1ο σετ, νίκησε τον Τέιλορ Φριτς με 2-1 σετ και πανηγύρισε την πρόκριση στη φάση των «32» στο Masters της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τα παλιά, με σπουδαία εμφάνιση μετά το 1ο σετ, νίκησε τον Τέιλορ Φριτς με 3-6, 7-5, 6-3 πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» στο Masters της Σαγκάης.



Με τον Φριτς να είναι καλύτερος στο 1ο σετ, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να μη δώσει break point στο 2ο και στο κατάλληλο σημείο να «χτυπήσει», στο 12ο game με το πρώτο δικό του break, κατέκτησε το σετ και ήταν το σημείο που άλλαξε εντελώς την εικόνα του αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς αποδίδοντας σπουδαίο τένις και με την ψυχολογία στα ύψη, κυριάρχησε στο 3ο σετ, για μια σπουδαία πρόκριση στον 4ο γύρο του Masters της Σαγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Τσέχο, Ντάλιμπορ Σβριτσίνα, Νο.126, που έρχεται από τα προκριματικά.



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Κακή αρχή και 0-1

Ο Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε σε 1-1, για να ακολουθήσει το 4ο μαραθώνιο game των 20 πόντων, με τον Τσιτσιπά από το 40-0 να βρίσκεται πέντε φορές αντιμέτωπος με break point, όμως να ανταποκρίνεται, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Με love game έφερε το σετ ξανά στην ισοπαλία (3-3), όμως στο 8ο game επαναλήφθηκε το σενάριο του 4ου, game 18 πόντων με τον Φριτς στο 4ο break point σε αυτό και 9ο συνολικά, να πετυχαίνει το στόχο του, να κάνει το 5-3 και σερβίροντας να κατακτά το σετ με 6-3.

Break στο κατάλληλο σημείο και 1-1

Ο Τσιτσιπάς από το 0-30, με δύο άσους και δύο αβίαστα λάθη του Φριτς έκανε το 1-0 στο ξεκίνημα του 2ου σετ.

Ίδιο το σενάριο και στο 3ο game, με τον Τσιτσιπά να απαντά μετά το 0-30 και να φθάνει στο 2-1. Ο Φριτς με love game ισοφάρισε σε 2-2, 3-3, 4-4 και ο Τσιτσιπάς με το ίδιο νόμισμα να φθάνει στο 5-4.

O χορός των love game συνεχίστηκε με τον Τσιτσιπά να φθάνει στο 6-5 και στο 12ο game, βγάζοντας σπουδαίους πόντους και φθάνοντας στο 2ο set και break point κατέκτησε το σετ με 7-5.

Κυρίαρχος και πρόκριση

O Tσιτσιπάς με δύο στη σειρά άσους έκανε το 1-0 στο 3ο σετ, διατήρησε το προβάδισμα κι έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του, στο 4ο game και στη 2η ευκαιρία, με νέο break έκανε το 3-1.

Απέναντι στον Αμερικανό, που είχε χάσει τη συγκέντρωσή του, ο Τσιτσιπάς ξέφυγε 4-1 και με love game έκανε το 5-2. Στο 8ο game o Tσιτσιπάς σπατάλησε τέσσερα συνολικά match point, όμως έχοντας στη συνέχεια το σερβίς, δημιούργησε διπλό match point και με τον 15ο άσο του έκλεισε το σετ με 6-3 και μαζί την πρόκριση.