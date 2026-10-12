Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μεντβέντεφ και στο βάθος Αλκαράθ στη Σαγκάη

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο μεγάλο παιχνίδι της φάσης των «16» στο Masters της Σαγκάης, ενδεχόμενη διασταύρωση με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με σπουδαία αντίδραση μετά το 1ο σετ νίκησε και τον Τέιλορ Φριτς με 2-1 σετ και συνεχίζει την πορεία του στο Masters της Σαγκάης.

Ο 28χρονος Έλληνας βρίσκεται στη φάση των «16» κι εκεί θα αντιμετωπίσει σε ένα μεγάλο παιχνίδι τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που θα γίνει την Τετάρτη (14/10).

Ο Μεντβέντεφ στο δικό του παιχνίδι στη φάση των «32», νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Τσέχο, Ντάλιμπορ Σβριτσίνα με 6-2, 6-3 κι έκλεισε το ραντεβού με τον Τσιτσιπά.

Θα είναι η 16η συνάντησή τους στο tour, με το σκορ να είναι στο 15-10 υπέρ του Μεντβέντεφ, ενώ στην τελευταία τους συνάντηση, νικητής ήταν ο Τσιτσιπάς, στο φετινό τουρνουά της Ντόχα, επίσης στη φάση των «16», με 6-3, 6-4.

Ο νικητής θα περάσει στα προημιτελικά κι εκεί υπάρχει πιθανή συνάντηση τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο, Ζιζού Μπεργκς και εφόσον περάσει, στον 4ο γύρο θα συναντήσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τόμι Πολ και τον Βαλεντίν Βασερό.

