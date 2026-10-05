Μεντβέντεφ: Η απερίγραπτη συμπεριφορά και ο αποκλεισμός από το ATP 500 του Τόκιο
Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αποκλείστηκε από το ATP 500 του Τόκιο, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού απέναντι στο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο λόγος, φυσικά, ήταν η απερίγραπτη, για άλλη μια φορά, συμπεριφορά του, αφού τραυμάτησε θεατή του αγώνα με το μπαλάκι της αναμέτρησης.
Ο Μεντβέντεφ έχασε το πρώτο σετ από τον Τζόκοβιτς με 7-5, με τον Ρώσο να δείχνει φανερά ενοχλημένος. Κατά τη διάρκεια του 9ου game στο δεύτερο σετ, με τον Τζόκοβιτς να προηγείται με 5-3 και να σερβίρει για την πρόκριση στο τελικό, ο Μεντβέντεφ έκανε μία αψυχολόγητη ενέργεια πετώντας το μπαλάκι στη κερκίδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός θεατή και τη λήξη του αγώνα πρόωρα, με disqualified για τον Ρώσο τενίστα.
DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
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