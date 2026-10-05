Ο Μεντβέντεφ με την απρεπή συμπεριφορά του ξανά, αποκλείστηκε από τον ημιτελικό του ATP 500 στο Τόκιο, αφού τραυμάτησε θεατή με το μπαλάκι.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αποκλείστηκε από το ATP 500 του Τόκιο, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού απέναντι στο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο λόγος, φυσικά, ήταν η απερίγραπτη, για άλλη μια φορά, συμπεριφορά του, αφού τραυμάτησε θεατή του αγώνα με το μπαλάκι της αναμέτρησης.

Ο Μεντβέντεφ έχασε το πρώτο σετ από τον Τζόκοβιτς με 7-5, με τον Ρώσο να δείχνει φανερά ενοχλημένος. Κατά τη διάρκεια του 9ου game στο δεύτερο σετ, με τον Τζόκοβιτς να προηγείται με 5-3 και να σερβίρει για την πρόκριση στο τελικό, ο Μεντβέντεφ έκανε μία αψυχολόγητη ενέργεια πετώντας το μπαλάκι στη κερκίδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός θεατή και τη λήξη του αγώνα πρόωρα, με disqualified για τον Ρώσο τενίστα.