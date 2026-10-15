Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ αποτυπώνουν εστίες έντασης από οπαδούς της Μαρσέιγ στη Μασσαλία πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ανέβηκαν οι τόνοι ενόψει του αγώνα Μαρσέιγ - Ολυμπιακός στη Μασσαλία. Βίντεο που ανέβηκαν στο Χ δείχνουν εστίες έντασης που προκάλεσαν οπαδοί των Μαρσεγιέζων και ενώ οι αστυνομικές Αρχές της πόλης βρίσκονται και στο λιμάνι της πόλης αλλά και σε άλλα σημεία της.

Να υπενθυμιστεί ότι το απόγευμα της Τετάρτης οριστικοποιήθηκε ότι ακυρώνονται τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Επίσης μετά τη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας έγινε σαφές ότι η εξέδρα που θα τους φιλοξενούσε θα ήταν κλειστή. Όλα αυτά μετά από ένα μπάχαλο και μία μεγάλη ασυνεννοησία για τουλάχιστον 2 ημέρες.

Δείτε δύο από τα σχετικά βίντεο με τους οπαδούς της Μαρσέιγ

14.10.2026, Mobilization of Marseille🇫🇷 groups across various parts of the city day before match against Olympiacos🇬🇷, click here for more: https://t.co/JakFX0LopZ All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlR4i5 https://t.co/iapHx1sO7h — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 14, 2026