Μουκουντί: «Δεν τα πήγαμε άσχημα, αλλά πρέπει να δώσουμε προσοχή στις λεπτομέρειες»

Οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά στην ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ σύμφωνα με τον Αρόλντ Μουκουντί.

Ο Αρόλντ Μουκουντί μιλώντας στο Magenta αναφέρθηκε στην εικόνα της ΑΕΚ στο ματς με τη Σαχτάρ και την ήττα της από τους Ουκρανούς.

Για την εικόνα της ΑΕΚ και τα λάθη που πλήρωσε;

«Ηταν ένα παιχνίδι που δεν ήταν ότι δεν παίξαμε καλά. Ήταν πιο αποτελεσματικός ο αντίπαλος. Εμείς κάναμε ένα γκολ. Σε γενικές γραμμές δεν τα πήγαμε άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο τις ευκαιρίες πρέπει να τις κάνεις γκολ».

Τι μαθαίνει η ΑΕΚ;

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Εχουμε πολλά ματς μπροστά μας και δύσκολο ματς με τη Σίτι. Θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να εμφανιστούμε έτοιμοι».