Μάγερ: «Η στιγμή που άλλαξε το ματς ήταν το πέναλτι»

Στη φάση της ισοφάρισης της Σαχτάρ στάθηκε ο Λόβρο Μάγερ μετά την ήττα της ΑΕΚ με 3-1 από τη Σαχτάρ.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από τη Σαχτάρ και ο Λόβρο Μάγερ μετά το παιχνίδι τόνισε πως η στιγμή που άλλαξε το παιχνίδι ήταν το πέναλτι της ισοφάρισης της ουκρανικής ομάδας λίγα λεπτά μετά το προβάδισμα της Ένωσης.

«Νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Η Σαχτάρ όμως είναι πολύ καλή ομάδα, έχει εξαιρετικούς παίκτες και παίζει όμορφο ποδόσφαιρο. Για εμένα η στιγμή που άλλαξε το ματς ήταν το πέναλτι. Για εμένα δεν ήταν πέναλτι, ειδικά στο Champions League κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετό για να δοθεί πέναλτι. Αυτό άλλαξε το παιχνίδι πολύ. Στο δεύτερο μέρος δεν παίξαμε τόσο καλά, έπρεπε να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση στην επανάληψη», τόνισε ο Μάγερ.