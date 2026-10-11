Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Τέιλορ Φριτς θα αναμετρηθούν το πρωί της Δευτέρας (12/10), για την πρόκριση στη φάση των «16» στο Masters της Σαγκάης.

Τα πιο σημαντικά και δύσκολα έρχονται για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Masters της Σαγκάης. Μετά τις άνετες επικρατήσεις επί του Κίμερ Κόπεγιανς και του Λουτσάνο Νταρντέρι, ο 28χρονος βρίσκεται στη φάση των «32» κι έχει μπροστά του την πρόκληση με αντίπαλο τον Τέιλορ Φριτς.

Ο αγώνας με τον παίκτη από τις ΗΠΑ θα γίνει τη Δευτέρα (12/11) στο κεντρικό γήπεδο, θα είναι ο 2ος στο πρόγραμμα κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς μετρά τις διπλάσιες νίκες (4-2) με αντίπαλο τον Φριτς, στον τελευταίο τους αγώνα επικράτησε φέτος στο πλαίσιο του Davis Cup με 6-4, 7-5, ενώ ο Φριτς νίκησε τον Τσιτσιπά για τελευταία φορά στον 4ο γύρο του Australian Open του 2024 με 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3.

Ο νικητής θα περάσει στη φάση των «16» κι εκεί θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ή τον Τσέχο, Ντάλιμπορ Σβριτσίνα, Νο.126, που έρχεται από τα προκριματικά. Αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει γύρω στις 11:00, ώρα Ελλάδος και θα φιλοξενηθεί στο Grandstand 2.

