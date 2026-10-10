Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας επί του Λουτσάνο Ταρντέρι στο Masters της Σαγκάης, έφθασε στο ορόσημο των 400 νικών καριέρας στα ATP Tour, από τη Σαγκάη είχε ανοίξει λογαριασμό το 2017.

Η Σαγκάη για τον Στέφανο Τσιτσιπά έχει ξεχωριστή σημασία στην καριέρα του. Στη μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Κίνας στην Κίτρινη Θάλασσα, ο Έλληνας τενίστας, νικώντας τον Λουτσάνο Νταρντέρι, έφθασε στο ορόσημο των 400 νικών στην καριέρα του στο ATP Tour.

Σε ηλικία 28 ετών και δύο μηνών ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, έγινε ο 4ος εν ενεργεία παίκτης που φθάνει στις 400 νίκες και μόλις ο 5ος που έχει γεννηθεί από το 1990 κι έπειτα (Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ) που φθάνουν σε αυτό τον αριθμό.

Η νίκη Νο.1 στη Σαγκάη, πριν από εννέα χρόνια

Το αξιοσημείωτο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, είναι πως η πρώτη νίκη της επαγγελματικής του καριέρας σε κυρίως ταμπλό στο ATP Tour, είχε έρθει ξανά στο Masters της Σαγκάης.

Ήταν τέτοιες ημέρες το 2017, όταν ο 19χρονος Τσιτσιπάς μέσα από τα προκριματικά εμφανιζόταν στο κυρίως ταμπλό και στον 1ο γύρο νικούσε τον Καρέν Χατσάνοφ με 7-5, 6-3, ενώ στη συνέχεια έμενε εκτός συνέχειας από τον Τζον Ίσνερ με 7-6(2), 7-6(9).

400 wins and counting 💯💯💯💯 Grateful for the new milestone 🙏 https://t.co/oVgBySjg4m October 10, 2026

Εκείνη η νίκη επί του Χατσάνοφ ήταν η 1η σε κυρίως ταμπλό σε τουρνουά της ΑTP, καθώς μέχρι τότε ο Τσιτσιπάς έπαιζε σε ATP Challenger, ενώ οι παρουσίες του σε τουρνουά ATP Tour σταματούσαν στα προκριματικά.

Αμέσως μετά τη Σαγκάη ο Τσιτσιπάς είχε πάρει μέρος στο 250άρι τουρνουά της Αμβέρσας, νικώντας του Ζιζού Μπεργκς και Σεμπάστιαν Όφνερ, είχε περάσει στο κυρίως ταμπλό, εκεί συνέχισε απτόητος, αποκλείοντας κατά σειρά τους Πάμπλο Κουέβας, Ίβο Κάρλοβιτς και Νταβίντ Γκοφέν, χάνοντας στα ημιτελικά από τον Ντιέγκο Σβάρτζμαν.

400 νίκες: 73 Σε Grand Slam, 119 σε Masters

Ο Τσιτσιπάς φθάνοντας στη Σαγκάη είχε φθάσει στις 398 νίκες στην καριέρα του και με αυτές απέναντι στον Βέλγο, Κίμερ Κόπεανς και τον Λουτσάνο Νταρντέρι έφθασε στις 400 σε 604 συνολικά παιχνίδια.

Από αυτές οι 192 έχουν σημειωθεί σε Grand Slam και σε Masters. Συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς έχει ρεκόρ 73 νίκες - 37 ήττες στα Grand Slam και αντίστοιχα 119-67 στα AΤP Masters.

Νίκες - ήττες ανά επιφάνεια και τίτλοι