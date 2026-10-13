Τάισον: «Μη διαδίδετε ψέματα» – Η απάντηση του Βραζιλιάνου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα

Ο Τάισον απάντησε μέσω Instagram στην κριτική που δέχθηκε μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, διαψεύδοντας όσα ειπώθηκαν για τη συμπεριφορά του.

Η εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έφερε στο επίκεντρο της κριτικής αρκετούς ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου». Ανάμεσά τους και ο Τάισον, ο οποίος δέχθηκε αρνητικά σχόλια για την απόδοσή του, ενώ ορισμένοι άφησαν να εννοηθεί ότι αντέδρασε στην απόφαση του Αλέσιο Λίσι να τον αντικαταστήσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός επέλεξε να απαντήσει δημόσια, μέσα από σχόλιό του στο Instagram, ζητώντας να σταματήσει η διασπορά όσων ο ίδιος χαρακτηρίζει ψευδείς πληροφορίες.

«Εδώ είμαι ξανά! Την ημέρα που θα αποτελέσω πρόβλημα, θα είμαι ο πρώτος που θα φύγει από τον σύλλογο που μου άνοιξε τις πόρτες του! Πρέπει να σταματήσετε όλο αυτό, σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, σας παρακαλώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάισον.

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο 38χρονος ποδοσφαιριστής ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, απευθυνόμενος σε όσους σχολίασαν τη στάση του:

«Βγείτε από τα γραφεία σας και ελάτε στο γήπεδο! Μη βάζετε ψέματα στο μυαλό των φιλάθλων! Θέλετε να μιλήσετε για μένα; Εντάξει, αλλά μη διαδίδετε ψέματα! Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους σας».