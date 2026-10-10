Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ελάχιστα προβληματίστηκε απέναντι στον Λουτσάνο Νταρντέρι, επικράτησε με 2-0 σετ και πέρασε στη φάση των «32» στο Masters της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία τους στο ATP 1000 της Σαγκάης, προσθέτοντας άλλη μια καλή εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι στον Λουτσάνο Νταρντέρι, νίκη με 6-3, 6-4, πρόκριση στη φάση των «32» και ραντεβού εκεί με τον Τέιλορ Φριτς.

Με όπλο το σερβίς κι έχοντας 16 συνολικά άσους, ο Τσιτσιπάς «σβήνοντας» και τα τρία break point που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, όλα στο 1ο σετ, κυριάρχησε απόλυτα στον 24χρονο Ιταλό, φθάνοντας σε μια πανάξια πρόκριση, φθάνοντας παράλληλα στις 400 νίκες στην καριέρα του.

Ο Τσιτσιπάς έκλεισε με love game το 1ο σετ, συνέχισε με άλλα τέσσερα στη σειρά στο 2ο σετ, όπου συνολικά κατάκτησε τους 20 από τους 22 πόντους στα service games.

Four hundred and counting 💯 @stefanos celebrates his 400th tour-level victory with a 6-3, 6-4 win over Darderi to reach the third round in Shanghai. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/WupYWLxWQ6 October 10, 2026

Πλέον ο 28χρονος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του το σπουδαίο ραντεβού με τον Τέιλορ Φριτς, απέναντι στον οποίο μετρά διπλάσιες νίκες (4-2).

Ο Αμερικανός, Νο.11 στο ταμπλό, ξεπέρασε το εμπόδιο ενός άλλου Ιταλού, του Ματέο Αρνάλντι με 7-5 , 6-4 και η αναμέτρηση με τον Τσιτσιπά δίνει μια θέση στους «16» και διασταύρωση είτε με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, είτε με τον Τσέχο, Ντάλιμπορ Σβριτσίνα (Νο.136), που έρχεται από τα προκριματικά.

Ο Τσιτσιπάς κρατώντας τα εναρκτήριο game και πετυχαίνοντας break, προηγήθηκε με 2-0. Ο Νταντέρι έφθασε στο πρώτο δικό του break point στο 3ο game (30-40), όμως ο Τσιτσιπάς με τρεις άσους στη σειρά το κατέκτησε για το 3-0.

Ο Έλληνας παίκτης βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση (15-40), είχε όμως τις λύσεις για να φθάσει στο 4-1. Με άνεση ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-2 και με love game κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3 σε 51 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε 1-1 στο 2ο σετ. Ο Ταρντέρι μετά την 4η ισοπαλία έκανε το 2-1 και ο Τσιτσιπάς συνεχίζοντας να μη χάνει πόντο στα service games, ισοφάρισε σε 2-2 και το 3-3.

Στο 7o game δημιούργησε διπλό break point, έφθασε στο στόχο του, προσπερνώντας με 4-3, με νέο love game έκανε το 5-3 και σερβίροντας στο 10ο game, έκλεισε το σετ με 6-4 και μαζί την πρόκριση σε μία ώρα και 28 λεπτά.